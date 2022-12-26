"Это настоящая эротика, симфония и наслаждение". Клопотенко рассказал, как правильно запечь сало

Клопотенко: Вы должны запечь сало. Вот вообще без вариантов Фото: klopotenko / Instagram

"Вы должны запечь сало. Вот вообще без вариантов. Ибо это – настоящая эротика, симфония и наслаждение", – заявил он.

Клопотенко подчеркнул, что еда является отражением ментальности народа, поэтому пообещал перед Новым годом публиковать рецепты блюд украинской кухни.

Для приготовления запеченного сала необходимо предварительно нашпиговать его чесноком. Каждый зубчик предварительно следует погрузить в соль. На кусок сала – пять зубчиков. Сало нужно посолить, засыпать паприкой и перцем. Запекать 25 минут при 200 градусах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)