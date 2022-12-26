Бульвар Шоубиз
 
26 декабря, 2022
 
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"Это настоящая эротика, симфония и наслаждение". Клопотенко рассказал, как правильно запечь сало

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Клопотенко: Вы должны запечь сало. Вот вообще без вариантов
Клопотенко: Вы должны запечь сало. Вот вообще без вариантов
Фото: klopotenko / Instagram

Украинский ресторатор, кулинарный эксперт и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко 23 декабря в Instagram рассказал, что нужно добавить в сало, чтобы при запекании оно получилось вкусным.

"Вы должны запечь сало. Вот вообще без вариантов. Ибо это – настоящая эротика, симфония и наслаждение", – заявил он.

Клопотенко подчеркнул, что еда является отражением ментальности народа, поэтому пообещал перед Новым годом публиковать рецепты блюд украинской кухни.

Для приготовления запеченного сала необходимо предварительно нашпиговать его чесноком. Каждый зубчик предварительно следует погрузить в соль. На кусок сала – пять зубчиков. Сало нужно посолить, засыпать паприкой и перцем. Запекать 25 минут при 200 градусах.

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: ресторатор, МастерШеф, Евгений Клопотенко, рецепт, рецепты, чеснок, сало
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