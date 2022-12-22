Бульвар Шоубиз
 
22 декабря, 2022
 
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Праздничный пирог с красной рыбой. Рецепт от Ярославского

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Пирог можно подавать как горячим, так и холодным
Пирог можно подавать как горячим, так и холодным
Фото: depositphotos.com

Украинский шеф-повар, ресторатор и судья проекта "МастерШеф" на СТБ Владимир Ярославский 20 декабря в Instagram рассказал, как испечь пирог с красной рыбой, яйцом и шпинатом.

"Я не знаю, как нам придется встречать Новый год, но очень хочу, чтобы ваши семьи были счастливы. Буду готовить для вас новые рецепты с теплотой в сердце", – написал он.

Ярославский отметил, что розовый лосось или горбуша – недооцененный продукт. Это мясо низкокалорийно и имеет высокое содержание белка, является идеальным продуктом для похудения.

Ингредиенты: 1 кг слоеного дрожжевого теста, 1 кг свежего или 400 г размороженного шпината, 150 г лука, 60–70 г сливочного масла, 6 яиц, примерно 950 г тушки горбуши (500–550 г филе), соль, перец, яйцо на помазку, немного муки на пергамент.

Продукты нужно разморозить заранее в холодильнике. Рыбу разработать на филе и тщательно убрать косточки. Со свежего шпината удалить стебель и осторожно порезать листья. Мелко посечь лук и обжарить на сливочном масле на среднем огне до начала красивого румяного цвета. Добавить шпинат, соль и перец и перемешать, пока шпинат не осядет. Яйца отварить почти вкрутую, охладить, порезать слайсами. Очень холодное слоеное тесто раскатать на пергаменте и муке до 4–5 мм толщиной. Выложить сначала шпинат с луком, потом яйца, затем – горбушу, нарезанную ломтиками, посолить, поперчить. Завернуть пирог. Смазать яйцом. Сделать на тесте легкий рисунок, не прорезая его до конца.

Отправить в предварительно разогретую до 180–185 οС духовку и выпекать до румяного цвета примерно 25–27 минут.

Пирог, как отметил Ярославский, можно подавать как горячим, так и холодным. Также он добавил, что можно изменять порядок начинки.

Контекст:

Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности "технолог питания", затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан. 

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

Теги: Украина, Новый год, продукты, соль, мясо, ресторатор, МастерШеф, похудение, рецепт, пирог, яйца, рецепты, Владимир Ярославский, лосось, перец, слоеное тесто, лук, шпинат
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