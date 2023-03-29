Как сделать борщ красным. Четыре простых лайфхака от эксперта

Как вернуть борщу красный цвет
По словам эксперта, вернуть классический красный цвет борщу можно с помощью:
Как не допустить потери цвета
Чтобы борщ получился красного цвета и не пришлось корректировать его оттенок, Клопотенко советует класть зажарку в самом конце варки.
В этом случае свекла не переварится и не будет "забирать цвет" у всего блюда. По словам эксперта, свеклу для борща можно запечь – в таком случае она не будет нуждаться в длительной варке и не потеряет свой красный цвет.
В готовый борщ также можно добавить свежевыжатый свекольный фреш, после чего еще раз довести его до кипения.