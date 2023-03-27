  Как приготовить вкусный суп с фрикадельками. Простой рецепт от украинского ресторатора Клопотенко

Ингредиенты:
Способ приготовления
В кастрюлю положите куриные крылышки и залейте водой. Доведите до кипения, снимите пенку и добавьте очищенную луковицу и кусочек моркови. Овощной бульон необходимо варить на среднем огне 30 минут.
Тем временем оставшуюся часть моркови и картофель нарезаем кубиками, а спаржевую фасоль разрезаем пополам.
Из бульона извлекаем крылышки и сваренные овощи, добавляем картофель. Бульон необходимо посолить по вкусу и варите еще 10 минут на маленьком огне.
Фрикадельки
Выложите в миску куриный фарш, добавьте желток, хмели-сунели и соль по вкусу. Тщательно перемешайте. Сформируйте из куриного фарша шарики примерно одинакового размера. Добавьте их в бульон вместе с морковью и проварите на слабом огне еще 10 минут.
Завершение приготовления
В готовый суп нужно добавить порезанную пополам спаржевую фасоль и хмели-сунели по вкусу.