Бульвар Шоубиз
 
27 марта, 2023
 
Рецепты

Как приготовить вкусный суп с фрикадельками. Простой рецепт от украинского ресторатора Клопотенко

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Клопотенко советует добавлять в суп хмели-сунели
Клопотенко советует добавлять в суп хмели-сунели
Фото: depositphotos.com

Украинский ресторатор и кулинарный блогер Евгений Клопотенко на своем канале в YouTube опубликовал видеорецепт, в котором рассказал, как приготовить суп с фрикадельками, чтобы он был полезным, легким и вкусным.

Ингредиенты:

  • 2 куриных крылышка; 
  • 1 морковь; 
  • 1 луковица; 
  • 300 г куриного фарша; 
  • 100 г спаржевой фасоли; 
  • 2 картофелины; 
  • 1 ч. л. специй хмели-сунели; 
  • 1 желток; 
  • 2,5 л воды; 
  • соль по вкусу.

Способ приготовления

В кастрюлю положите куриные крылышки и залейте водой. Доведите до кипения, снимите пенку и добавьте очищенную луковицу и кусочек моркови. Овощной бульон необходимо варить на среднем огне 30 минут.

Тем временем оставшуюся часть моркови и картофель нарезаем кубиками, а спаржевую фасоль разрезаем пополам.

Из бульона извлекаем крылышки и сваренные овощи, добавляем картофель. Бульон необходимо посолить по вкусу и варите еще 10 минут на маленьком огне. 

Фрикадельки


Выложите в миску куриный фарш, добавьте желток, хмели-сунели и соль по вкусу. Тщательно перемешайте. Сформируйте из куриного фарша шарики примерно одинакового размера. Добавьте их в бульон вместе с морковью и проварите на слабом огне еще 10 минут.

Завершение приготовления

В готовый суп нужно добавить порезанную пополам спаржевую фасоль и хмели-сунели по вкусу. 

ВИДЕО
Видео: Євген Клопотенко / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: соль, ресторатор, Евгений Клопотенко, рецепт, рецепты, картофель, спаржа, морковь, овощи
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