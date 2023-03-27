  Как приготовить вкусный суп с фрикадельками. Простой рецепт от украинского ресторатора Клопотенко

Ингредиенты:

2 куриных крылышка;

1 морковь;

1 луковица;

300 г куриного фарша;

100 г спаржевой фасоли;

2 картофелины;

1 ч. л. специй хмели-сунели;

1 желток;

2,5 л воды;

соль по вкусу.

Способ приготовления

В кастрюлю положите куриные крылышки и залейте водой. Доведите до кипения, снимите пенку и добавьте очищенную луковицу и кусочек моркови. Овощной бульон необходимо варить на среднем огне 30 минут.

Тем временем оставшуюся часть моркови и картофель нарезаем кубиками, а спаржевую фасоль разрезаем пополам.

Из бульона извлекаем крылышки и сваренные овощи, добавляем картофель. Бульон необходимо посолить по вкусу и варите еще 10 минут на маленьком огне.

Фрикадельки



Выложите в миску куриный фарш, добавьте желток, хмели-сунели и соль по вкусу. Тщательно перемешайте. Сформируйте из куриного фарша шарики примерно одинакового размера. Добавьте их в бульон вместе с морковью и проварите на слабом огне еще 10 минут.

Завершение приготовления

В готовый суп нужно добавить порезанную пополам спаржевую фасоль и хмели-сунели по вкусу.

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