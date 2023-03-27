Как выбрать фитолампу для рассады и правильно ее использовать. Советы эксперта

Для выращивания рассады можно использовать лампы дневного света или же специальные фитолампы. Обычные лампы накаливания или светодиодные для этого не подходят, так как спектр их излучения не соответствует потребностям растений.

Фитолампы дают растениям оптимальный спектр света с минимум зеленого, который практические не требуется растениям, и максимум оранжевого и синего излучения. Поэтому наиболее экономическими лампами являются те, которые излучают свет в синем и красном спектре.

По словам эксперта, существует три вида ламп, которые можно использовать для освещения рассады:

люминисцентные синие фитолампы;

светодиодные фитолампы с красно-синим спектром излучения;

лампы со сверхжелтым спектром излучения.

Фитолампы излучают неприятный для глаз свет, поэтому использовать их рекомендуется в технических помещениях, где нет людей.

Мощность лампы



Минимальная мощность фитолампы должна быть от 100 Вт на квадратный метр. Лампу желательно оборудовать рефлектором, чтобы свет отражался в сторону растений.

Регулировка высоты

Этот критерий является важным при выборе фитолампы. Чем ниже расположена лампа, тем лучше будут освещена рассада. Оптимальной высотой лампы считается 20 - 40 см над рассадой.

Время освещения

Оптимальный световой день для растений длится 14 часов. Эксперт рекомендует во время короткого светового дня включать фитолампы за пару часов до рассвета и выключать спустя два часа после захода солнца.

"Такой режим освещения позволит получить сильную и крепкую рассаду, лучше усваивать удобрения. Для грамотного садовода организация искусственного освещения окупает все затраты", – говорится в ролике.