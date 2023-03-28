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28 марта, 2023
 
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Клопотенко объяснил, почему не согласится готовить для Зеленского и его семьи

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По словам Клопотенко, если бы ему позвонила Зеленская и попросила составить меню, на это предложение он бы согласился, а становиться поваром президента у него желания нет
По словам Клопотенко, если бы ему позвонила Зеленская и попросила составить меню, на это предложение он бы согласился, а становиться поваром президента у него желания нет
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Украинский ресторатор и кулинарный блогер Евгений Клопотенко в интервью, которое 24 марта вышло на украинском YouTube-канале "Король твого міста", объяснил, почему не примет предложение стать поваром украинского президента Владимира Зеленского и его семьи.

"Если бы тебе предложили отвечать за то, что ест президент и его семья, ты бы согласился?" – спросил у Клопотенко ведущий.

"Нет, конечно", – заявил ресторатор. "Что это, я буду просто кормить одного человека? Ну да, он президент. Но я могу сделать больше, чем просто кормить президента", – сказал ресторатор.

По словам Клопотенко, если бы ему позвонила жена Зеленского Елена и попросила составить меню, на это предложение он бы согласился.

"Без проблем смог бы это организовать. А так чтобы кормить – у меня другая роль. Мне не надо, чтобы я был поваром президента", – резюмировал он.

В одном из своих последних интервью кулинарный эксперт рассказывал, что готовит для европейских политиков, которые приезжают в Украину.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания, а также открыл два ресторана – "100 років тому вперед" в Киеве и "Інші" во Львове.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Зеленский, президент, Евгений Клопотенко
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