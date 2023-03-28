Клопотенко объяснил, почему не согласится готовить для Зеленского и его семьи

"Если бы тебе предложили отвечать за то, что ест президент и его семья, ты бы согласился?" – спросил у Клопотенко ведущий.
"Нет, конечно", – заявил ресторатор. "Что это, я буду просто кормить одного человека? Ну да, он президент. Но я могу сделать больше, чем просто кормить президента", – сказал ресторатор.
По словам Клопотенко, если бы ему позвонила жена Зеленского Елена и попросила составить меню, на это предложение он бы согласился.
"Без проблем смог бы это организовать. А так чтобы кормить – у меня другая роль. Мне не надо, чтобы я был поваром президента", – резюмировал он.
В одном из своих последних интервью кулинарный эксперт рассказывал, что готовит для европейских политиков, которые приезжают в Украину.
В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.
Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания, а также открыл два ресторана – "100 років тому вперед" в Киеве и "Інші" во Львове.