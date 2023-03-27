"Может отравить". Автор передачи о выживании Гриллс пытался угостить Зеленского шоколадом, но команде президента это не понравилось

В ноябре 2022 года Гриллс приезжал в Украину и встретился с Зеленским Фото: Bear Grylls / Twitter

Служба безопасности украинского президента, считает Гриллс, опасалась, что он "может отравить Зеленского". По словам ведущего, он с пониманием отреагировал на такую ситуацию, хотя и отметил, что экс-президент США Барак Обама в свое время принял от него угощение в виде кусочков лосося, пойманного на Аляске.

Гриллс подчеркнул, что считает угощения "отличным способом сблизиться".

Рассказывая о Зеленском, ведущий описал его как "действительно скромного, приземленного и полностью сосредоточенного" человека.

При этом Гриллс признался, что путешествие в его "секретный бункер напоминало фильм о Джеймсе Бонде".

Гриллса пригласили на шоу, чтобы обсудить его новый фильм, который он снимал о Зеленском во время поездки в Украину.