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28 марта, 2023
 
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"Может отравить". Автор передачи о выживании Гриллс пытался угостить Зеленского шоколадом, но команде президента это не понравилось

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В ноябре 2022 года Гриллс приезжал в Украину и встретился с Зеленским
В ноябре 2022 года Гриллс приезжал в Украину и встретился с Зеленским
Фото: Bear Grylls / Twitter

Британский путешественник, ведущий, автор передачи "Выжить любой ценой" Беар Гриллс во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским хотел угостить его шоколадом, "чтобы растопить лед во время первой встречи", но его службе безопасности это не понравилось. Об этом знаменитый ведущий рассказал 27 марта в шоу Good Morning Britain на британском канале ITV, пишет The Telegraph.

Служба безопасности украинского президента, считает Гриллс, опасалась, что он "может отравить Зеленского". По словам ведущего, он с пониманием отреагировал на такую ситуацию, хотя и отметил, что экс-президент США Барак Обама в свое время принял от него угощение в виде кусочков лосося, пойманного на Аляске.

Гриллс подчеркнул, что считает угощения "отличным способом сблизиться".

Рассказывая о Зеленском, ведущий описал его как "действительно скромного, приземленного и полностью сосредоточенного" человека.

При этом Гриллс признался, что путешествие в его "секретный бункер напоминало фильм о Джеймсе Бонде".

Гриллса пригласили на шоу, чтобы обсудить его новый фильм, который он снимал о Зеленском во время поездки в Украину.

Контекст:

Эдвард Майкл (Беар) Гриллс – британский путешественник, телеведущий и писатель. Больше всего знаменит благодаря телепрограмме Man vs. Wild ("Выжить любой ценой"), в которой он демонстрирует навыки выживания в различных условиях в дикой природе.

В ноябре 2022 года он приезжал в Украину.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: фильм, Владимир Зеленский, президент, безопасность, шоколад, телеведущий, встреча, Беар Гриллс
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