"Может отравить". Автор передачи о выживании Гриллс пытался угостить Зеленского шоколадом, но команде президента это не понравилось

Служба безопасности украинского президента, считает Гриллс, опасалась, что он "может отравить Зеленского". По словам ведущего, он с пониманием отреагировал на такую ситуацию, хотя и отметил, что экс-президент США Барак Обама в свое время принял от него угощение в виде кусочков лосося, пойманного на Аляске.
Гриллс подчеркнул, что считает угощения "отличным способом сблизиться".
Рассказывая о Зеленском, ведущий описал его как "действительно скромного, приземленного и полностью сосредоточенного" человека.
При этом Гриллс признался, что путешествие в его "секретный бункер напоминало фильм о Джеймсе Бонде".
Гриллса пригласили на шоу, чтобы обсудить его новый фильм, который он снимал о Зеленском во время поездки в Украину.
Эдвард Майкл (Беар) Гриллс – британский путешественник, телеведущий и писатель. Больше всего знаменит благодаря телепрограмме Man vs. Wild ("Выжить любой ценой"), в которой он демонстрирует навыки выживания в различных условиях в дикой природе.
В ноябре 2022 года он приезжал в Украину.