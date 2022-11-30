"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса

Гриллс пока что не комментировал свой визит в Украину Фото: ЕРА

"Беар Гриллс приехал в Украину снимать новое реалити. Будет выживать без света, с неадекватными соседями на съемной квартире на Петропавловской Борщаговке", – предположили в Twitter.

Беар Гріллс приїхав до України знімати нове реаліті. Буде виживати без світла, з неадекватними сусідами на орендованій квартирі на Петропавлівській Борщагівці — Котовласник (@cats_owner) November 30, 2022

А также визуализировали возможную реакцию украинцев, которые после массированных обстрелов инфраструктурных объектов российскими оккупантами столкнулись с длительными отключениями света.

В Україну приїхав відомий ведучий шоу про виживання Беар Гріллс

(с) @PopovVolodymyr_ pic.twitter.com/VkKbmlsNAq — МЕМАГРАМ (@memagram) November 30, 2022

"Интересно: чему хочет научиться у украинцев самый известный выживающий в мире?" – написали в сети.

Беар Гріллс приїхав в Україну, цікаво чому хоче навчиться у Українців, найвідоміший виживальник світу * — hédoniste * (@IamBossTrilla) November 30, 2022

Гриллс пока что не комментировал свой визит в Украину.