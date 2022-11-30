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30 ноября, 2022
 
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"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса

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Гриллс пока что не комментировал свой визит в Украину
Гриллс пока что не комментировал свой визит в Украину
Фото: ЕРА

30 ноября стало известно, что в Украину приехал британский ведущий, автор передачи о выживании в дикой природе, экс-спецназовец Беар Гриллс. Украинские соцсети отреагировали на его визит шутками и мемами. Интернет-издание "ГОРДОН" собрало самые яркие из них.

"Беар Гриллс приехал в Украину снимать новое реалити. Будет выживать без света, с неадекватными соседями на съемной квартире на Петропавловской Борщаговке", – предположили в Twitter.

А также визуализировали возможную реакцию украинцев, которые после массированных обстрелов инфраструктурных объектов российскими оккупантами столкнулись с длительными отключениями света.

"Интересно: чему хочет научиться у украинцев самый известный выживающий в мире?" – написали в сети.

Гриллс пока что не комментировал свой визит в Украину.

Контекст:

Гриллс – не единственный из мировых знаменитостей, кто посетил Украину во время войны. В апреле – мае несколько дней во Львовской области провела американская актриса Анджелина Джоли. Она в том числе встретилась с украинскими беженцами.

В июне в Украину приезжал американский актер Бен Стиллер. Он посетил освобожденные от оккупантов города в Киевской области и встретился с Зеленским.

В августе в Украине побывала американская актриса Джессика Честейн.

Теги: Украина, война России против Украины, телеведущий
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