"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса

"Беар Гриллс приехал в Украину снимать новое реалити. Будет выживать без света, с неадекватными соседями на съемной квартире на Петропавловской Борщаговке", – предположили в Twitter.
Беар Гріллс приїхав до України знімати нове реаліті. Буде виживати без світла, з неадекватними сусідами на орендованій квартирі на Петропавлівській Борщагівці— Котовласник (@cats_owner) November 30, 2022
А также визуализировали возможную реакцию украинцев, которые после массированных обстрелов инфраструктурных объектов российскими оккупантами столкнулись с длительными отключениями света.
В Україну приїхав відомий ведучий шоу про виживання Беар Гріллс— МЕМАГРАМ (@memagram) November 30, 2022
(с) @PopovVolodymyr_ pic.twitter.com/VkKbmlsNAq
"Интересно: чему хочет научиться у украинцев самый известный выживающий в мире?" – написали в сети.
Беар Гріллс приїхав в Україну, цікаво чому хоче навчиться у Українців, найвідоміший виживальник світу *— hédoniste * (@IamBossTrilla) November 30, 2022
Гриллс пока что не комментировал свой визит в Украину.
Гриллс – не единственный из мировых знаменитостей, кто посетил Украину во время войны. В апреле – мае несколько дней во Львовской области провела американская актриса Анджелина Джоли. Она в том числе встретилась с украинскими беженцами.
В июне в Украину приезжал американский актер Бен Стиллер. Он посетил освобожденные от оккупантов города в Киевской области и встретился с Зеленским.
В августе в Украине побывала американская актриса Джессика Честейн.