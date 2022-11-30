В Украину приехал британский ведущий, автор передачи о выживании Беар Гриллс. Фото, видео

Сам Гриллс пока что не комментировал свой визит в Украину.

Контекст:

Гриллс – не единственный из мировых знаменитостей, кто посетил Украину во время войны. В апреле – мае несколько дней во Львовской области провела американская актриса Анджелина Джоли. Она в том числе встретилась с украинскими беженцами.

В июне в Украину приезжал американский актер Бен Стиллер. Он посетил освобожденные от оккупантов города в Киевской области и встретился с Зеленским.

В августе в Украине побывала американская актриса Джессика Честейн.