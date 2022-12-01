Зеленский встретился с британским путешественником Беаром Гриллсом и прогулялся с ним по Киеву

Зеленский поблагодарил Гриллса за визит в Украину.

"Важно, чтобы мир слышал правду о борьбе украинцев за свою свободу и демократию, о ракетном терроре агрессора против наших людей, спасибо за этот визит в Украину!" – говорится в сообщении.

Сам Гриллс выразил благодарность за гостеприимство и сообщил, что скоро выйдет специальная программа о ситуации в Украине.

"Поскольку в стране наступает зима, а их инфраструктура подвергается атакам, выживание для миллионов людей становится реальной ежедневной борьбой. Благодаря этой специальной программе мир увидит президента Зеленского с той стороны, которую никогда раньше не показывали. Я хотел спросить, как он на самом деле справляется. Я получил гораздо больше. Программа скоро появится. Спасибо Владимиру Зеленскому за ваше гостеприимство в такое трудное время. Оставайтесь сильными", – написал он в Twitter.

As the country goes into winter, and with their infrastructure under attack, survival for millions of people is a very real daily struggle. Through this special programme the world will see a side of President Zelensky that has never been shown before. — Bear Grylls (@BearGrylls) December 1, 2022

What I wanted to ask was how he was really coping… I got so much more. The programme is coming soon. Thank you @ZelenskyyUa for your hospitality in such a difficult time. Stay Strong. pic.twitter.com/OTxMKXaUeF — Bear Grylls (@BearGrylls) December 1, 2022