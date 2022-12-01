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Зеленский встретился с британским путешественником Беаром Гриллсом и прогулялся с ним по Киеву

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Владимир Зеленский поговорил со знаменитым "выживальщиком"
Владимир Зеленский поговорил со знаменитым "выживальщиком"
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Британский путешественник и телеведущий Беар Гриллс приехал в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото опубликовала пресс-служба президента в Telegram 1 декабря.

Зеленский поблагодарил Гриллса за визит в Украину.

"Важно, чтобы мир слышал правду о борьбе украинцев за свою свободу и демократию, о ракетном терроре агрессора против наших людей, спасибо за этот визит в Украину!" – говорится в сообщении.

Сам Гриллс выразил благодарность за гостеприимство и сообщил, что скоро выйдет специальная программа о ситуации в Украине.

"Поскольку в стране наступает зима, а их инфраструктура подвергается атакам, выживание для миллионов людей становится реальной ежедневной борьбой. Благодаря этой специальной программе мир увидит президента Зеленского с той стороны, которую никогда раньше не показывали. Я хотел спросить, как он на самом деле справляется. Я получил гораздо больше. Программа скоро появится. Спасибо Владимиру Зеленскому за ваше гостеприимство в такое трудное время. Оставайтесь сильными", – написал он в Twitter.

Контекст:

Эдвард Майкл (Беар) Гриллс – британский путешественник, телеведущий и писатель. Больше всего знаменит благодаря телепрограмме Man vs. Wild ("Выжить любой ценой"), в которой он демонстрирует навыки выживания в различных условиях в дикой природе.

Теги: Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, визит, встреча
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