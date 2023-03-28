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28 марта, 2023
 
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Как ранней весной высадить розы, чтобы они прижились и не замерзли. Советы опытного садовода

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Во время высадки саженцев роз в яму дополнительно ничего не надо добавлять
Во время высадки саженцев роз в яму дополнительно ничего не надо добавлять
Фото: depositphotos.com

Как правильно сажать розы ранней весной, чтобы они прижились и не замерзли во время ночных заморозков, рассказал автор украинского YouTube-блога "Корисне TV".

Замачивание

За сутки перед посадкой розы надо замочить в емкости с питательным раствором. Автор блога рекомендует использовать для этого "Кореневин" или любые другие укоренители. Это повысит их приживаемость в грунте.

Глубина и ширина ямы

Для посадки роз садовод рекомендует выкапывать ямы шириной и длиной в 30 см. 

Расстояние между розами

По словам садовода, расстояние между любыми видами роз должно составлять не менее 80 см, но не больше 1 м.

"Если хотите сделать отдельные посадки роз, тогда лучше делать расстояние между кустами от 1,5 м до 2 м", – подчеркнул эксперт. 

Осмотр и замеры саженцев

Перед высаживанием розы необходимо осмотреть на жизнеспособность. Если на саженце есть ростки – значит, кореневая система начинает работать. Об этом также свидетельствует появление молочных корешков на кореневой системе.

Если этого нет, то на верхней части саженца на расстоянии 1 см от конца необходимо сделать срез. Если он зеленый – значит, роза скоро пойдет в рост и ее можно высаживать.

Перед высаживанием также надо проконтролировать, чтобы кореневая и наземная части саженцев были одной длины. Если верхняя часть больше, ее надо обрезать секатором. Обычно длина кореневой системы составляет около 30 см. 

"Не бойтесь обрезать розы. Так они быстрее будут приживаться и развиваться. К тому же, за новый сезон у вас будет богатый прирост веток", – подчеркнул эксперт.

Посадка

Садовод отметил, что во время высадки роз в яму дополнительно ничего не надо добавлять, при условии, что цветы высаживаются в чернозем или песчаную почву.

Землю после высаживания необходимо хорошо утрамбовать, а затем обильно полить водой из расчета 5 л на один саженец.

На заключительном этапе площадь вокруг куста необходимо замульчировать с помощью сена или соломы для того, чтобы удержать влагу.

Утепление на случай весенних заморозков

На случай весенних заморозков садовод рекомендует на ночь накрывать саженцы обычными пластиковыми ведрами, а когда днем температура поднимется выше 5 °С, их можно снять.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: цветы, советы, огород, саженцы, розы
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