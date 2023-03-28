Обработка сада от вредителей ранней весной. Как правильно и безопасно для своего здоровья приготовить бордоскую жидкость

Опрыскивание сада раствором с большим количеством меди может спровоцировать ожоги у растений Фото: depositphotos.com

Бордоская смесь представляет собой раствор медного купороса и негашеной извести. Как правило, садоводы используют 1% и 3% бордоскую жидкость.

Во время приготовления раствора важно соблюдать пропорции и последовательность смешивания компонентов.

Приготовление 1% раствора

На 10 л раствора необходимо взять 100 г медного купороса и 100 г негашеной извести.

Сперва известь нужно растворить в 2 л горячей воды (температура не более 50 °С). В таком же количестве горячей воды в отдельной емкости растворяем медный купорос.

После этого объем каждого раствора с помощью холодной воды доводим до 5 л. Готовый раствор медного купороса медленно вливаем в известь, постоянно помешивая до однородности.

При этом важно избегать использования металлической тары. Также во время приготовления жидкости необходимо защитить лицо и руки.

Приготовление 3% раствора бордоской смеси

На 10 л раствора потребуется 300 г медного купороса и 300 г негашеной извести. Процесс приготовления жидкости аналогичен приготовлению 1% раствора.

Контрольные замеры

Если жидкость приготовлена по правилам, она приобретает бледно-голубой цвет.

Проверить концентрацию меди в готовом растворе можно с помощью лакмусовой бумажки. Серовато-синий цвет ее будет свидетельствовать о том, что раствор приготовлен правильно.

Если концентрация меди больше нормы, в жидкость следует добавить немного известкового раствора и повторно сделать замеры.

Опрыскивание сада раствором с большим количеством меди может спровоцировать ожоги у растений.

Срок годности

Бордоскую смесь рекомендуется использовать в день приготовления. Сохранить свойства препарата можно с помощью сахара. Для этого потребуется добавить 1 ст. л. сахара в раствор.