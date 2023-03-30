Бульвар Шоубиз
 
30 марта, 2023
 
Рецепты

Как приготовить рыбные котлеты. Универсальный рецепт

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Если в рыбе много костей, необходимо сперва выбрать большие, а затем перемолоть все на фарш
Если в рыбе много костей, необходимо сперва выбрать большие, а затем перемолоть все на фарш
Фото: depositphotos.com

Универсальный рецепт приготовления рыбных котлет рассказал автор украинского YouTube-канала "Всип перцю".

Ингредиенты:

  • 800 г рыбного фарша; 
  • 300 г картофеля; 
  • петрушка; 
  • 1 большая луковица;
  • 3 зубчика чеснока; 
  • 10 г масла; 
  • перец по вкусу; 
  • 150 г панировочных сухарей;
  • растительное масло для жарки; 
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  • отварить картофель в мундире;  
  • мелко нарезать лук и чеснок; 
  • измельчить петрушку;
  • рыбу залить кипятком и сварить, затем очистить от костей. Если костей много, необходимо выбрать большие, а затем перемолоть все на фарш;
  • лук и чеснок жарим на маленьком огне;
  • картофель, лук, чеснок соединить и хорошо размять. Добавить специи и рыбный фарш. При необходимости добавить воды;
  • из получившейся массы формируем котлеты, обваливаем в яйце и сухарях; 
  • жарим на подсолнечном масле с двух сторон до готовности.
    ВИДЕО
    Видео: Всип Перцю / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рыба, рецепт, рыбные котлеты
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