Салат "Цезарь". Эксперт рассказал, как изменить рецепт, чтобы похудеть и "улучшить фигуру"

Салат "Цезарь", в отличие от овощных салатов, более калорийный Фото: depositphotos.com

Основными ингредиентами салата "Цезарь" являются куриное филе, помидоры черри, вареные перепелиные яйца, белый хлеб и сыр пармезан. Для соуса используются также пармезан, оливковое масло и горчица.

По словам эксперта, салат "Цезарь", в отличие от овощных салатов, более калорийный, так как в нем мало клетчатки и много жиросодержащих продуктов.

"Салат "Цезарь" может быть диетическим и питательным, если использовать правильные ингредиенты", – подчеркнул Бойко.

Для этого он рекомендует увеличить количество белка и овощей, уменьшив при этом количество соуса. Гренки из белого хлеба можно заменить гренками из цельнозерновой муки.

"Используйте меньше сыра или замените его менее жирным вариантом, – посоветовал инструктор. – Также помните о размере порции. Таким образом, салат "Цезарь" можно включать в здоровый рацион и без изменений, но если хотите улучшить фигуру, некоторые корректировки могут вам в этом помочь".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонід Бойко | Експерт з коригування ваги (@boyko__leonid)