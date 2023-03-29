Салат "Цезарь". Эксперт рассказал, как изменить рецепт, чтобы похудеть и "улучшить фигуру"

Основными ингредиентами салата "Цезарь" являются куриное филе, помидоры черри, вареные перепелиные яйца, белый хлеб и сыр пармезан. Для соуса используются также пармезан, оливковое масло и горчица.
По словам эксперта, салат "Цезарь", в отличие от овощных салатов, более калорийный, так как в нем мало клетчатки и много жиросодержащих продуктов.
"Салат "Цезарь" может быть диетическим и питательным, если использовать правильные ингредиенты", – подчеркнул Бойко.
Для этого он рекомендует увеличить количество белка и овощей, уменьшив при этом количество соуса. Гренки из белого хлеба можно заменить гренками из цельнозерновой муки.
"Используйте меньше сыра или замените его менее жирным вариантом, – посоветовал инструктор. – Также помните о размере порции. Таким образом, салат "Цезарь" можно включать в здоровый рацион и без изменений, но если хотите улучшить фигуру, некоторые корректировки могут вам в этом помочь".
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Бойко в 2012 году на чемпионате Украины по бодибилдингу в Киеве завоевал бронзовую медаль в категории "ветераны". В 2016 году на открытом кубке Львовской области по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнес-бикини и пляжному бодибилдингу в категории "ветераны" он занял второе место.