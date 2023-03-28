Снижают риск ожирения, инсульта и улучшают пищеварение. Фитнес-инструктор назвал продукты, полезные для здоровья

Цельные зерна содержат клетчатку, витамины, большое количество минералов, включая цинк, магний и железо, а также белок, антиоксиданты и растительные соединения, такие как полифенолы, станолы и стерины.
По словам эксперта, регулярное употребление цельнозерновых продуктов и отказ от рафинированных злаков сокращает риск сердечных заболеваний, диабета второго типа и ожирения. Кроме этого цельнозерновые продукты в рационе снижают риск возникновения инсульта и способствуют здоровому пищеварению.
К цельным зернам относятся кукуруза, рис, пшеница, а также такие псевдозлаки, как гречка и киноа.
При этом сами зерна могут быть грубо перемолоты, прокатаны или измельчены в муку, но при этом содержать свои три обязательных компонента: ядро, эндосперм и отруби.
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Бойко в 2012 году на чемпионате Украины по бодибилдингу в Киеве завоевал бронзовую медаль в категории "ветераны". В 2016 году на открытом кубке Львовской области по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнес-бикини и пляжному бодибилдингу в категории "ветераны" он занял второе место.