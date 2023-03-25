Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности

По словам эксперта, для того, чтобы похудеть, важно следить за количеством калорий Фото: depositphotos.com

"Количество приемов пищи не является решающим фактором при похудении, – отметил эксперт. – Поэтому вы можете есть на ночь, можете завтракать, а можете не завтракать. А можете вообще отказаться от ужина или обеда. Количество приемов пищи в день зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений".

По словам эксперта, для того, чтобы похудеть, важно следить за количеством калорий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонід Бойко | КОРИГУВАННЯ ВАГИ ОНЛАЙН (@boyko__leonid)