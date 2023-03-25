Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности

"Количество приемов пищи не является решающим фактором при похудении, – отметил эксперт. – Поэтому вы можете есть на ночь, можете завтракать, а можете не завтракать. А можете вообще отказаться от ужина или обеда. Количество приемов пищи в день зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений".
По словам эксперта, для того, чтобы похудеть, важно следить за количеством калорий.
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Бойко в 2012 году на Чемпионате Украины по бодибилдингу в Киеве завоевал бронзовую медаль в категории "ветераны". В 2016 году на открытом кубке Львовской области по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнес-бикини и пляжному бодибилдингу в категории "ветераны" он занял второе место.