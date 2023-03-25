Бульвар Шоубиз
 
25 марта, 2023
 
Новости

Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности

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По словам эксперта, для того, чтобы похудеть, важно следить за количеством калорий
По словам эксперта, для того, чтобы похудеть, важно следить за количеством калорий
Фото: depositphotos.com

Украинский спортивный и фитнес-инструктор Леонид Бойко на своей странице в Instagram рассказал, от чего зависит эффективность похудения и как на это влияет количество приемов пищи в день.

"Количество приемов пищи не является решающим фактором при похудении, – отметил эксперт. –  Поэтому вы можете есть на ночь, можете завтракать, а можете не завтракать. А можете вообще отказаться от ужина или обеда. Количество приемов пищи в день зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений".

По словам эксперта, для того, чтобы похудеть, важно следить за количеством калорий.

Контекст:

Бойко в 2012 году на Чемпионате Украины по бодибилдингу в Киеве завоевал бронзовую медаль в категории "ветераны". В 2016 году на открытом кубке Львовской области по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнес-бикини и пляжному бодибилдингу в категории "ветераны" он занял второе место.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рецепт, питание
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