Бульвар Шоубиз
 
29 марта, 2023
 
Рецепты

Шоколадно-творожный пирог с лимонным вкусом. Удачный рецепт от украинского кондитера

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Творожный пирог выпекаем 60 минут при температуре 170 &deg;С
Творожный пирог выпекаем 60 минут при температуре 170 °С
Фото: depositphotos.com

Украинский кондитер и кулинарный блогер Лилия Цвит 29 марта на своем канале в YouTube разместила видео, в котором показала, как приготовить пирог под названием "Мраморный".

"Влажный, нежный шоколадно-творожный пирог с лимонным вкусом. Интересный рецепт! В творожнике мягкое тесто, которое хорошо подрастает и готовится без добавления масла. Быстро и просто печется, получается очень удачный [пирог]", – анонсировала блогер рецепт. 

Для теста понадобится: 

  • 300 г муки; 
  • 40 г какао; 
  • 2 ч. л. разрыхлителя; 
  • чктыре яйца; 
  • 150 г сахара; 
  • 100 мл подсолнечного масла; 
  • 100 мл молока.

Для творожной массы:

  • 900 г творога; 
  • 200 г сахара; 
  • два пакетика ванильного сахара; 
  • четыре яйца; 
  • 80 г крахмала; 
  • 1 ч. л. лимонной цедры.

Приготовление теста

Смешиваем муку, какао и разрыхлитель. Отдельно взбиваем сахар с яйцами, добавляем в массу молоко и подсолнечное масло, перемешиваем до однородности.

После этого всыпаем в емкость смесь из сухих ингредиентов и замешиваем тесто на низких оборотах миксера. Должно получиться жидкое тесто, напоминающее сметану. 

Приготовление сырной массы

Смешиваем яйца, сахар и ванильный сахар и взбиваем все блендером. В кремообразную массу добавляем лимонную цедру, крахмал, и снова все перемешиваем.

Выпекание

Пирог можно выпекать в стеклянной форме, застеленной пергаментом. На дно формы с помощью ложки выкладываем шоколадное тесто в шахматном порядке, оставляя место для творожной массы. На свободные место ложкой выкладываем сырную массу. Сверху на творожную массу выкладываем шоколадное тесто и, соответственно, наоборот, – на шоколадное тесто сверху кладем творожную массу.

"Не стоит делать это равномерно. Лучше хаотично – тогда будет интереснее рисунок", – посоветовала блогер.

Когда слои будут сформированы, деревянной палочкой перемешиваем тесто и сыр волнообразными движениями. 

Творожный пирог выпекаем 60 минут при температуре 170 °С. Готовый и охлажденный десерт смазываем растопленным шоколадом.

ВИДЕО
Відео: Лілія Цвіт / YouTube

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: кулинария, рецепт, рецепты, Лилия Цвит
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Денисенко: Си Цзиньпин пригласил Мишустина в Пекин. Это будут смотрины будущего теоретического преемника
  Денисенко: Си Цзиньпин пригласил Мишустина в Пекин. Это будут смотрины будущего теоретического преемника
Алеся БАЦМАН
  Ларина: 24 февраля 2022 года я проснулась, посмотрела новости и закричала: "Война! Он это сделал, сволочь!" Я понимала, что жизнь рухнула
  Ларина: 24 февраля 2022 года я проснулась, посмотрела новости и закричала: "Война! Он это сделал, сволочь!" Я понимала, что жизнь рухнула
Дмитрий ГОРДОН
Ветеран Лелюх рассказал, как с побратимами создал аграрное предприятие в Полтавской области и как спасал бизнес после полномасштабного вторжения РФ
Ветеран Лелюх рассказал, как с побратимами создал аграрное предприятие в Полтавской области и как спасал бизнес после полномасштабного вторжения РФ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ларина: Театр Вахтангова рассказывает байки, мол, "мы играем антивоенный спектакль", но при этом "сосем у Бастрыкина". Как такое может быть?
  Ларина: Театр Вахтангова рассказывает байки, мол, "мы играем антивоенный спектакль", но при этом "сосем у Бастрыкина". Как такое может быть?
Дмитрий ГОРДОН
Девушка Налчаджиоглу показала свою дочь
Девушка Налчаджиоглу показала свою дочь
Сильно старит. Эксперт назвала ошибки в макияже, которые заметно прибавляют возраст
Сильно старит. Эксперт назвала ошибки в макияже, которые заметно прибавляют возраст
  Шоколадно-творожный пирог с лимонным вкусом. Удачный рецепт от украинского кондитера
  Шоколадно-творожный пирог с лимонным вкусом. Удачный рецепт от украинского кондитера
Галина ГРИШИНА
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление
Элементарное действие сохранит плоды свежими. Что сделать, чтобы бананы не чернели. Простой лайфхак
Элементарное действие сохранит плоды свежими. Что сделать, чтобы бананы не чернели. Простой лайфхак
Лубутен, Свитолина с Монфисом, князь Альбер II и другие. В Монако состоялся Бал роз. Фото
Лубутен, Свитолина с Монфисом, князь Альбер II и другие. В Монако состоялся Бал роз. Фото
Галина ГРИШИНА
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов
Как сделать борщ красным. Четыре простых лайфхака от эксперта
Как сделать борщ красным. Четыре простых лайфхака от эксперта
Галина ГРИШИНА
В обязательном порядке. Что необходимо сделать на огороде в апреле
В обязательном порядке. Что необходимо сделать на огороде в апреле
Бывшая подопечная Потапа рассказала об угрозах. Ранее она заявила, что артист склонял ее к интиму
Бывшая подопечная Потапа рассказала об угрозах. Ранее она заявила, что артист склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
Экс-супруг Ани Лорак высказался о России после заявления певицы, что между РФ и Украиной "конфликт"
Экс-супруг Ани Лорак высказался о России после заявления певицы, что между РФ и Украиной "конфликт"
Бывшая Остапчука рассказала, как ей "удается роскошно жить": Мужчины дарят подарки, приглашают в рестораны. Потому что я женщина с энергией
Бывшая Остапчука рассказала, как ей "удается роскошно жить": Мужчины дарят подарки, приглашают в рестораны. Потому что я женщина с энергией
Галина ГРИШИНА
"Подумала: "Не знаю, можно ли гадить во время бега, но я попробую". Женщина наложила в шорты во время марафона
"Подумала: "Не знаю, можно ли гадить во время бега, но я попробую". Женщина наложила в шорты во время марафона
Звезда "Карточного домика" Райт записала обращение в поддержку Украины. Видео
Звезда "Карточного домика" Райт записала обращение в поддержку Украины. Видео
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 