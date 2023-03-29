  Шоколадно-творожный пирог с лимонным вкусом. Удачный рецепт от украинского кондитера

"Влажный, нежный шоколадно-творожный пирог с лимонным вкусом. Интересный рецепт! В творожнике мягкое тесто, которое хорошо подрастает и готовится без добавления масла. Быстро и просто печется, получается очень удачный [пирог]", – анонсировала блогер рецепт.

Для теста понадобится:

300 г муки;

40 г какао;

2 ч. л. разрыхлителя;

л. разрыхлителя; чктыре яйца;

150 г сахара;

100 мл подсолнечного масла;

100 мл молока.

Для творожной массы:

900 г творога;

200 г сахара;

два пакетика ванильного сахара;

четыре яйца;

80 г крахмала;

1 ч. л. лимонной цедры.

Приготовление теста

Смешиваем муку, какао и разрыхлитель. Отдельно взбиваем сахар с яйцами, добавляем в массу молоко и подсолнечное масло, перемешиваем до однородности.

После этого всыпаем в емкость смесь из сухих ингредиентов и замешиваем тесто на низких оборотах миксера. Должно получиться жидкое тесто, напоминающее сметану.

Приготовление сырной массы

Смешиваем яйца, сахар и ванильный сахар и взбиваем все блендером. В кремообразную массу добавляем лимонную цедру, крахмал, и снова все перемешиваем.

Выпекание

Пирог можно выпекать в стеклянной форме, застеленной пергаментом. На дно формы с помощью ложки выкладываем шоколадное тесто в шахматном порядке, оставляя место для творожной массы. На свободные место ложкой выкладываем сырную массу. Сверху на творожную массу выкладываем шоколадное тесто и, соответственно, наоборот, – на шоколадное тесто сверху кладем творожную массу.

"Не стоит делать это равномерно. Лучше хаотично – тогда будет интереснее рисунок", – посоветовала блогер.

Когда слои будут сформированы, деревянной палочкой перемешиваем тесто и сыр волнообразными движениями.

Творожный пирог выпекаем 60 минут при температуре 170 °С. Готовый и охлажденный десерт смазываем растопленным шоколадом.

ВИДЕО

Відео: Лілія Цвіт / YouTube