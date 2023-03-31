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31 марта, 2023
 
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"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20

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Гомес основала свой косметический бренд Rare Beauty в 2020 году
Гомес основала свой косметический бренд Rare Beauty в 2020 году
Фото: rarebeauty / Instagram

Американская певица и актриса Селена Гомес 27 марта в Instagram анонсировала продажи нового тинта для губ Soft Pinch Tinted Lip Oil, который выпустил ее косметический бренд Rare Beauty.

"Это не традиционный блеск для губ, это инновационное желе, которое превращается в легкое масло, придающее вашим губам идеальный цвет и блеск. Мне нравится, это удобно и никогда не выглядит липким", – разрекламировала новый продукт актриса.

Тинт представлен в восьми оттенках, отмечается на странице бренда в Instagram. Стоимость продукта составляет $20. 

Контекст:

В феврале 2020 года Гомес представила собственную линию косметических продуктов под названием Rare Beauty в честь своего альбома. Свою продукцию, а именно блески для губ, сухие румяна, кремовые консилеры и тональные кремы, артистка рекламирует в микроблоге, публикуя снимки, на которых запечатлена с макияжем.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Селена Гомес, актриса, макияж, помада
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