"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20

"Это не традиционный блеск для губ, это инновационное желе, которое превращается в легкое масло, придающее вашим губам идеальный цвет и блеск. Мне нравится, это удобно и никогда не выглядит липким", – разрекламировала новый продукт актриса.
Тинт представлен в восьми оттенках, отмечается на странице бренда в Instagram. Стоимость продукта составляет $20.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В феврале 2020 года Гомес представила собственную линию косметических продуктов под названием Rare Beauty в честь своего альбома. Свою продукцию, а именно блески для губ, сухие румяна, кремовые консилеры и тональные кремы, артистка рекламирует в микроблоге, публикуя снимки, на которых запечатлена с макияжем.