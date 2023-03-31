"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20

"Это не традиционный блеск для губ, это инновационное желе, которое превращается в легкое масло, придающее вашим губам идеальный цвет и блеск. Мне нравится, это удобно и никогда не выглядит липким", – разрекламировала новый продукт актриса.

Тинт представлен в восьми оттенках, отмечается на странице бренда в Instagram. Стоимость продукта составляет $20.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)