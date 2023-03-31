Как сейчас выглядит 30-летняя приемная дочь Кидман и Круза. Фото

Так дочь знаменитостей выглядела до преображения.
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А так выглядит сейчас. 30-летняя Белла Круз изменила цвет волос, став брюнеткой, и немного подкорректировала форму стрижки.
Как отмечает таблоид Page Six, приемная дочь знаменитостей живет в Лондоне (Великобритания) вместе с мужем Максом Паркером.
Кидман и Круз поженились в 1990 году. После усыновления Беллы супруги стали приемными родителями для сына Коннора.
Своих детей у пары не было. Актеры расстались в феврале 2001 года.
После развода с Крузом Кидман в 2006 году вышла замуж за австралийского певца Кита Урбана. У пары есть двое детей – Сандэй Роуз (2008) и Фэйт Маргарет (2010).
У Круза есть родная дочь Сури (2006), которая родилась в браке с американской актрисой Кэти Холмс.
Коннор и Изабелла Круз ведут непубличный образ жизни.