Как сейчас выглядит 30-летняя приемная дочь Кидман и Круза. Фото

Так дочь знаменитостей выглядела до преображения.

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А так выглядит сейчас. 30-летняя Белла Круз изменила цвет волос, став брюнеткой, и немного подкорректировала форму стрижки.

Как отмечает таблоид Page Six, приемная дочь знаменитостей живет в Лондоне (Великобритания) вместе с мужем Максом Паркером.

Контекст:

Кидман и Круз поженились в 1990 году. После усыновления Беллы супруги стали приемными родителями для сына Коннора.

Своих детей у пары не было. Актеры расстались в феврале 2001 года.

После развода с Крузом Кидман в 2006 году вышла замуж за австралийского певца Кита Урбана. У пары есть двое детей – Сандэй Роуз (2008) и Фэйт Маргарет (2010).

У Круза есть родная дочь Сури (2006), которая родилась в браке с американской актрисой Кэти Холмс.

Коннор и Изабелла Круз ведут непубличный образ жизни.