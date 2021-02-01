Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото

26-летний сын американской актрисы Николь Кидман и ее бывшего мужа, продюсера и актера Тома Круза Коннор Круз 29 января опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлен с огромной окровавленной рыбой в руках.
На снимке Коннор Круз позирует в шортах и футболке с длинными рукавами, сидя на борту лодки. Он отметил, что находится у побережья Коста-Рики.
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Последнее портретное фото на странице сына Кидман и Круз датировано июлем 2019 года – Коннор Круз редко делится свежими снимками личного характера
Коннор Круз (1995) – приемный сын Николь Кидман и Тома Круза. Они поженились в 1990 году. До усыновления Коннора супруги стали приемными родителями для дочери Изабеллы (1992).
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Своих детей у пары не было. Актеры расстались в феврале 2001 года.
После развода с Крузом Кидман в 2006 году вышла замуж за австралийского певца Кита Урбана. У пары есть двое детей – Сандэй Роуз (2008) и Фэйт Маргарет (2010).
У Круза есть родная дочь Сури (2006), которая родилась в браке с американской актрисой Кэти Холмс.
Коннор и Изабелла Круз ведут непубличный образ жизни.