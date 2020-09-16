Урбан рассказал, как Кидман изменила его жизнь

Австралийский музыкант Кинт Урбан заявил, что, встретив 15 лет назад актрису Николь Кидман, осознал, что должен измениться, если хочет быть с ней вместе.

52-летний австралийский певец и композитор Кит Урбан заявил, что его 53-летняя жена австралийская актриса Николь Кидман является той единственной, которую он искал всю жизнь. Об этом музыкант рассказал в интервью для подкаста Armchair Expert.

По словам артиста, встретив Кидман, он осознал, что должен бросить пить раз и навсегда.

"Она единственная – та, которую я искал всю жизнь. Но я должен был измениться, чтобы быть с ней. Это был единственный шанс", – сообщил Урбан.

Кидман и Урбан познакомились в 2005 году, а спустя год оформили отношения. Летом 2020 года пара отмечала 14-летие супружеской жизни.

У пары есть двое детей – Сандэй Роуз (2008) и Фэйт Маргарет (2010). От брака с актером Томом Крузом у Кидман есть двое приемных детей – дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони.