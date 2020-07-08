Бульвар Шоубиз
 
08 июля, 2020
 
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53-летняя Кидман обнародовала фото с 12-летней дочерью

53-летняя голливудская актриса Николь Кидман поделилась в соцсетях снимком, на котором запечатлена со своей старшей дочерью Сандэй Роуз, рожденной в браке с музыкантом Китом Урбаном.

В браке с Урбаном Кидман дважды стала мамой
В браке с Урбаном Кидман дважды стала мамой
Фото: ЕРА

53-летняя голливудская актриса австралийского происхождения Николь Кидман разместила на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует в обнимку со старшей дочерью Сандэй Роуз.

Актриса посвятила публикацию дню рождения дочери – 7 июля ей исполнилось 12 лет. Кадр выстроен таким образом, что лицо девочки скрыто об объектива.

"С днем рождения, малышка", – подписала фото актриса.

Кидман в 2006 году вышла замуж за австралийского певца Кита Урбана. Пара воспитывает двух дочерей – Сандэй Роуз (2008) и Фэйт Маргарет (2010).

Актриса также является приемной матерью двоих детей, усыновленных в браке с актером Томом Крузом.

Теги: Австралия, дети, Том Круз, Николь Кидман, Кит Урбан
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