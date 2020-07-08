53-летняя Кидман обнародовала фото с 12-летней дочерью

53-летняя голливудская актриса австралийского происхождения Николь Кидман разместила на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует в обнимку со старшей дочерью Сандэй Роуз.
Актриса посвятила публикацию дню рождения дочери – 7 июля ей исполнилось 12 лет. Кадр выстроен таким образом, что лицо девочки скрыто об объектива.
"С днем рождения, малышка", – подписала фото актриса.
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Birthday hugs for our darling Sunday Happy Birthday baby girl xx
Кидман в 2006 году вышла замуж за австралийского певца Кита Урбана. Пара воспитывает двух дочерей – Сандэй Роуз (2008) и Фэйт Маргарет (2010).
Актриса также является приемной матерью двоих детей, усыновленных в браке с актером Томом Крузом.