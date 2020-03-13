Кидман показала свою маму

Голливудская актриса австралийского происхождения Николь Кидман поделилась на своей странице в Instagram снимком с мамой, Джаннель Кидман.
"С днем рождения, моя дорогая мама. Я люблю тебя так сильно. Это фото настолько "наше"!" – подписала семейное фото актриса.
Сколько лет исполнилось ее матери, Кидман не сообщила.
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Happy Birthday to my darling Mumma. I love you so much. This photo is so US! * * *
Родители Николь Кидман Энтони Дэвид Кидман и Джанелль Энн Макнэйл – шотландского и ирландского происхождения, родились в Австралии. Мать Кидман – педагог, отец – биохимик. Он занимался исследованием раковых клеток. Умер 12 сентября 2014 года.