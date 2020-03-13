Кидман показала свою маму

Голливудская актриса Николь Кидман поздравила с днем рождения свою маму.

Кидман: С днем рождения, моя дорогая мама. Я люблю тебя так сильно Фото: nicolekidman / Instagram

Голливудская актриса австралийского происхождения Николь Кидман поделилась на своей странице в Instagram снимком с мамой, Джаннель Кидман.

"С днем рождения, моя дорогая мама. Я люблю тебя так сильно. Это фото настолько "наше"!" – подписала семейное фото актриса.

Сколько лет исполнилось ее матери, Кидман не сообщила.

Родители Николь Кидман Энтони Дэвид Кидман и Джанелль Энн Макнэйл – шотландского и ирландского происхождения, родились в Австралии. Мать Кидман – педагог, отец – биохимик. Он занимался исследованием раковых клеток. Умер 12 сентября 2014 года.