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30 марта, 2023
 
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Стразы на переносице. Дорофеева сделала трендовый макияж, как у Кабельо и Ким из Blackpink. Фото

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Дорофеева дополнила макияж трендовыми стразами
Дорофеева дополнила макияж трендовыми стразами
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Новым трендом в макияже стали стразы. Об этом пишет американский журнал о моде и красоте Bustle, подчеркивая, что образы со стразами набирают все большую популярность.

Одной из первых этот тренд продемонстрировала в декабре 2022 года американская певица кубинского происхождения Камила Кабельо, дополнив яркий макияж стразами на переносице. 

Фото: camila_cabello / Instagram
Фото: camila_cabello / Instagram

В том же месяце с трендовыми макияжем засветилась участница южнокорейской группы Blackpink Дженни Ким.

Скриншот: jennierubyjane / Instagram
Скриншот: jennierubyjane / Instagram

В марте 2023 года трендовый макияж продемонстрировала украинская певица Надя Дорофеева. На одном из фото артистка позирует в той же позе, что и Ким.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

30 марта Дорофеева обнародовала в Instagram новые снимки, на которых запечатлена с ярким макияжем и стразами на переносице.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода и красота, Надя Дорофеева, Камила Кабельо, макияж
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