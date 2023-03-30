Стразы на переносице. Дорофеева сделала трендовый макияж, как у Кабельо и Ким из Blackpink. Фото

Одной из первых этот тренд продемонстрировала в декабре 2022 года американская певица кубинского происхождения Камила Кабельо, дополнив яркий макияж стразами на переносице.

Фото: camila_cabello / Instagram

В том же месяце с трендовыми макияжем засветилась участница южнокорейской группы Blackpink Дженни Ким.

Скриншот: jennierubyjane / Instagram

В марте 2023 года трендовый макияж продемонстрировала украинская певица Надя Дорофеева. На одном из фото артистка позирует в той же позе, что и Ким.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram

30 марта Дорофеева обнародовала в Instagram новые снимки, на которых запечатлена с ярким макияжем и стразами на переносице.