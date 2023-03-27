Для объема – изогнутая, для удлинения – конусообразная. Как правильно подобрать тушь для ресниц по форме кисточки

Придать ресницам дополнительные длину и объем можно с помощью кисточки в форме "песочные часы" Фото: depositphotos.com

Изогнутая

Изогнутая форма щеточки позволяет покрыть краской каждую ресницу вдоль линии роста. При этом кисточка такой формы приподнимает ресницы, создавая объем. Внешнюю часть кисточки рекомендуется использовать для нанесения туши на нижние ресницы.

Фото: depositphotos.com



Песочные часы

Кисточка в форме песочных часов состоит из щетинок различной длины – более коротких в середине и длинных на концах.

Благодаря этому внутренние и внешние ресницы будут окрашены более интенсивно, что придаст ресницам дополнительные длину и объем, а глазам – выразительность.

Фото: depositphotos.com



Расческа

Кисточка в форме мини-расчески позволяет избежать слипшихся ресниц при нанесении туши. Такая форма подходит для случаев, когда нужно быстро нанести тушь и нет времени на устранение недостатков в виде образовавшихся комков.

Фото: depositphotos.com



Конусообразная

Конусообразная форма кисточки для нанесения туши используется, если стоит задача заметно удлинить ресницы. Конусность на краю кисточки позволяет покрыть тушью труднодоступные маленькие ресницы. Такая форма кисточки подходит для тех, у кого короткие и редкие ресницы.

Фото: depositphotos.com



Миниатюрная

Миниатюрные кисточки позволяют с большей точностью нанести тушь на нижние ресницы, что предотвращает их слипание.