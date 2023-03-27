Ефросинина показала, как и с чем носить трендовое платье-рубашку. Видео

Ефросинина дополнила образ черными лосинами и сапогами с острым носом и широкими голенищами. Рукава платья ведущая слегка подвернула, придав образу легкую небрежность.

Ефросинина также предложила скомбинировать наряд с черными классическими брюками.

Издание Vogue отмечает, что платье-рубашка является одним из весенних трендов в этом сезоне.

Контекст:

Ефросинина с 19 лет работает на телевидении, сотрудничала с разными каналами, играла в театре, снималась в кино. С 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.

В настоящее время Ефросинина развивает свой YouTube-канал, на котором выходят ее авторский проект "Экзамен" и шоу "Дорослі дівчата", которое она ведет вместе с украинской певицей Олей Поляковой.