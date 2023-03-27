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27 марта, 2023
 
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Ефросинина показала, как и с чем носить трендовое платье-рубашку. Видео

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Ефросинина с 19 лет работает на телевидении
Ефросинина с 19 лет работает на телевидении
Фото: Маша Ефросинина. Моя Жизнь / Facebook

Украинская ведущая Маша Ефросинина продемонстрировала на камеру, как и с чем носить клетчатое платье-рубашку. Ролик она разместила 27 марта в Instagram.

Ефросинина дополнила образ черными лосинами и сапогами с острым носом и широкими голенищами. Рукава платья ведущая слегка подвернула, придав образу легкую небрежность.

Ефросинина также предложила скомбинировать наряд с черными классическими брюками.

Издание Vogue отмечает, что платье-рубашка является одним из весенних трендов в этом сезоне.

Контекст:

Ефросинина с 19 лет работает на телевидении, сотрудничала с разными каналами, играла в театре, снималась в кино. С 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.

В настоящее время Ефросинина развивает свой YouTube-канал, на котором выходят ее авторский проект "Экзамен" и шоу "Дорослі дівчата", которое она ведет вместе с украинской певицей Олей Поляковой.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: платье, мода и красота, Маша Ефросинина, стиль, тренды
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