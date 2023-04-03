Бульвар Шоубиз
 
03 апреля, 2023
 
Рецепты

Как весной правильно собирать и готовить молодую крапиву. Лайфхаки от кулинарного эксперта

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Чтобы крапива сохранила большую часть своих полезных свойств, ее не следует подвергать долгой термической обработке
Чтобы крапива сохранила большую часть своих полезных свойств, ее не следует подвергать долгой термической обработке
Фото: pixabay.com

Украинский ресторатор и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко в статье, которая опубликована на его сайте, объяснил, как правильно собирать и готовить молодую крапиву весной.

Собирать молодую крапиву необходимо в резиновых перчатках.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Собранные листья молодой крапивы складываем в емкость, заливаем крутым кипятком на три минуты. Затем процеживаем и промываем под холодной водой.

Чтобы крапива сохранила большую часть своих полезных свойств, ее не следует подвергать долгой термической обработке. Тушить или варить нужно до трех минут.

Противопоказания

Из-за высокого содержания витамина К, подчеркнул Клопотенко, крапива может сгущать кровь, поэтому людям с повышенной свертываемостью крови нужно быть осторожными.

Также употреблять молодую крапиву не рекомендуется тем, у кого есть камни в желчном пузыре, варикоз и почечнокаменная болезнь. 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: весна, кулинария, лайфхак, садоводство, крапива
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