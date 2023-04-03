Как весной правильно собирать и готовить молодую крапиву. Лайфхаки от кулинарного эксперта

Чтобы крапива сохранила большую часть своих полезных свойств, ее не следует подвергать долгой термической обработке Фото: pixabay.com

Собирать молодую крапиву необходимо в резиновых перчатках.

Фото: pixabay.com



Собранные листья молодой крапивы складываем в емкость, заливаем крутым кипятком на три минуты. Затем процеживаем и промываем под холодной водой.

Чтобы крапива сохранила большую часть своих полезных свойств, ее не следует подвергать долгой термической обработке. Тушить или варить нужно до трех минут.

Противопоказания

Из-за высокого содержания витамина К, подчеркнул Клопотенко, крапива может сгущать кровь, поэтому людям с повышенной свертываемостью крови нужно быть осторожными.

Также употреблять молодую крапиву не рекомендуется тем, у кого есть камни в желчном пузыре, варикоз и почечнокаменная болезнь.