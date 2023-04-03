Почему горчит редис? Названы четыре ошибки при выращивании

Полив
Причиной горечи корнеплодов может быть недостаточный полив, так как редис любит воду. Опытные дачники советуют поливать редис как минимум два раза в неделю, а после полива взрыхлить землю.
Почва
Садить редис нужно в плодородный, рыхлый грунт высокого качества.
Правильный посев
Чем больше расстояние будет между корнеплодами, тем крупнее и вкуснее они будут.
Выбор семян
Для посева важно выбрать сладкие сорта редиса, которые не горчат. К ним относятся "Кармен" и "Меркадо". При правильном уходе из семян вырастет крупный без горчинки редис.