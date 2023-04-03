Бульвар Шоубиз
 
03 апреля, 2023
 
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Почему горчит редис? Названы четыре ошибки при выращивании

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Причиной горечи корнеплодов может быть недостаточный полив
Причиной горечи корнеплодов может быть недостаточный полив
Фото: pixabay.com

Редакция украинского сайта "На пенсии" 1 апреля в авторской статье рассказала, как выращивать редис, чтобы он не горчил.

Полив

Причиной горечи корнеплодов может быть недостаточный полив, так как редис любит воду. Опытные дачники советуют поливать редис как минимум два раза в неделю, а после полива взрыхлить землю.

Почва

Садить редис нужно в плодородный, рыхлый грунт высокого качества. 

Правильный посев

Чем больше расстояние будет между корнеплодами, тем крупнее и вкуснее они будут.

Выбор семян

Для посева важно выбрать сладкие сорта редиса, которые не горчат. К ним относятся "Кармен" и "Меркадо". При правильном уходе из семян вырастет крупный без горчинки редис.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: урожай, дача, огород, садоводство, сад, выращивание, редис
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