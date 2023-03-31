  Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев

Для удаления мха необходимы железный купорос и любая деревянная щетка или лопатка Скриншот: Family Garden Production / YouTube

Для удаления мха необходимы железный купорос и любая деревянная щетка или лопатка.

Приготовление раствора и распыление

Растворяем 200 г медного купороса в 10 л воды, переливаем жидкость в распылитель и наносим ее на пораженные участки. После этого деревянной лопаткой счищаем с коры вредные образования.

"Мох и лишайники, которые появляются на коре деревьев, могут привести к серьезным проблемам. Кроме значительного сокращения урожая, они могут быть причиной преждевременной гибели дерева. А также под мхом и лишайником могут размножаться вредители и грибки", – говорится в описании к видео.

ВИДЕО