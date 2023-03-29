Бульвар Шоубиз
 
29 марта, 2023
 
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Первое весеннее опрыскивание плодовых деревьев мочевиной. Советы опытных садоводов

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Во время обработки сада лицо рекомендуется защитить респиратором
Во время обработки сада лицо рекомендуется защитить респиратором
Фото: depositphotos.com

Украинский садовод Олег Ярмолик на своем канале в YouTube рассказал, как правильно ранней весной проводить опрыскивание плодового сада азотным удобрением под названием карбамид (мочевина).

Пропорции

Чтобы приготовить раствор, необходимо 500–700 г карбамида растворить в 10 л воды. 

Обработка сада

Опрыскивание деревьев карбамидом проводится ранней весной до появления почек на деревьях, ориентируясь на то, чтобы среднесуточная температура была около 5  °С.  

Правила безопасности

Во время обработки сада лицо рекомендуется защитить респиратором. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Карбамид с купоросом

Украинский садовод Петр Наконечный называет раствор карбамида одним из лучших для первой обработки плодового сада.

При этом он рекомендует смешивать раствор карбамида с раствором медного купороса. Для его приготовления необходимо растворить в 10 л воды 200 г препарата, а затем в равных пропорциях смешать растворы в баке для опрыскивания.

"За много лет садоводства я пришел к выводу, что самый лучший препарат для обработки сада – это карбамид, смешанный с медным купоросом", – подчеркнул эксперт. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: весна, насекомые, деревья, обработка сада
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