Первое весеннее опрыскивание плодовых деревьев мочевиной. Советы опытных садоводов

Пропорции

Чтобы приготовить раствор, необходимо 500–700 г карбамида растворить в 10 л воды.

Обработка сада

Опрыскивание деревьев карбамидом проводится ранней весной до появления почек на деревьях, ориентируясь на то, чтобы среднесуточная температура была около 5 °С.

Правила безопасности

Во время обработки сада лицо рекомендуется защитить респиратором.

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Карбамид с купоросом

Украинский садовод Петр Наконечный называет раствор карбамида одним из лучших для первой обработки плодового сада.

При этом он рекомендует смешивать раствор карбамида с раствором медного купороса. Для его приготовления необходимо растворить в 10 л воды 200 г препарата, а затем в равных пропорциях смешать растворы в баке для опрыскивания.

"За много лет садоводства я пришел к выводу, что самый лучший препарат для обработки сада – это карбамид, смешанный с медным купоросом", – подчеркнул эксперт.