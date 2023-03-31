Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами"

Парша приводит к деформации плода, а пораженные инфекцией листья и завязи опадают Фото: pixabay.com

Первые признаки заражения плодовых деревьев паршой появляются сразу после распускания почек. На листьях яблонь и груш возникают мелкие светло-зеленые пятна, на которых затем появляется бархатистый налет. Зараженные паршой плоды покрываются трещинами, а мякоть становится деревянистой. В итоге парша приводит к деформации плода, а пораженные инфекцией листья и завязи опадают.

Чем обрабатывать

Яблони и груши, восприимчивые к этой инфекции, садоводы рекомендуют обрабатывать ранней весной трехпроцентной бордоской жидкостью. Если же этот этап пропущен, тогда необходимо приготовить 1-процентный раствор бордоской жидкости и обработать им сад на этапе появления почек на деревьях.

Альтернативные варианты

Заменить бордоскую жидкость можно полихомом, коллоидной серой, хлорокисью меди.

Трехэтапная обработка

Первое опрыскивание проводят в период цветения, второе – сразу после цветения, третье – спустя 15 дней после второго. Опрыскивания против парши могут быть совмещены с опрыскиванием против вредителей.

Приготовление 1-процентного раствора бордоской смеси

На 10 л раствора необходимо взять 100 г медного купороса и 100 г негашеной извести.

Сперва известь нужно растворить в 2 л горячей воды (температура не более 50 °С). В таком же количестве горячей воды в отдельной емкости растворяем медный купорос.

После этого объем каждого раствора с помощью холодной воды доводим до 5 л. Готовый раствор медного купороса медленно вливаем в известь, постоянно помешивая до однородности.

При этом важно избегать использования металлической тары. Также во время приготовления жидкости необходимо защитить лицо и руки.

Приготовление 3% раствора бордоской смеси

На 10 л раствора потребуется 300 г медного купороса и 300 г негашеной извести. Процесс приготовления жидкости аналогичен приготовлению 1-процентного раствора.