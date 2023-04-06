Как приготовить жареные пирожки. Рецепт теста на кефире

Нельзя разогревать масло на большом огне, а потом его убавлять для жарки, так как в таком случае пироги могут плохо прожариться Фото: cook_with_me_at_home / Instagram

Ингредиенты

1 яйцо;

1 ст. кефира;

1 ч. л. соды;

0,5 ч. л соли;

3 ст. л подсолнечного масла;

400 г муки;

для начинки – вареный картофель с зеленым луком.

Фото: cook_with_me_at_home / Instagram

Приготовление теста

Смешиваем кефир, соду и соль. Добавляем масло и яйцо, все перемешиваем. Постепенно подсыпая муку, замешиваем очень мягкое тесто, похожее по консистенции на дрожжевое. Тесто оставляем в теплом месте подниматься, а тем временем готовим начинку. Она может быть любой.

Формирование пирожков

Из получившегося теста формируем 15 шариков. Из каждого шарика делаем плоскую лепешку, в центр кладем начинку и формируем пирожок. Выкладываем их на поверхность, посыпанную мукой. Жарить пирожки необходимо с двух сторон на сковороде с достаточным количеством уже разогретого растительного масла на среднем огне.

Фото: cook_with_me_at_home / Instagram



Лайфхаки

Подсолнечное масло важно разогреть при той температуре, при которой будете жарить пироги;