Как приготовить жареные пирожки. Рецепт теста на кефире

Ингредиенты
Приготовление теста
Смешиваем кефир, соду и соль. Добавляем масло и яйцо, все перемешиваем. Постепенно подсыпая муку, замешиваем очень мягкое тесто, похожее по консистенции на дрожжевое. Тесто оставляем в теплом месте подниматься, а тем временем готовим начинку. Она может быть любой.
Формирование пирожков
Из получившегося теста формируем 15 шариков. Из каждого шарика делаем плоскую лепешку, в центр кладем начинку и формируем пирожок. Выкладываем их на поверхность, посыпанную мукой. Жарить пирожки необходимо с двух сторон на сковороде с достаточным количеством уже разогретого растительного масла на среднем огне.
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