Бульвар Шоубиз
 
06 апреля, 2023
 
Рецепты

Как приготовить жареные пирожки. Рецепт теста на кефире

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Нельзя разогревать масло на большом огне, а потом его убавлять для жарки, так как в таком случае пироги могут плохо прожариться
Нельзя разогревать масло на большом огне, а потом его убавлять для жарки, так как в таком случае пироги могут плохо прожариться
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram

Автор украинского кулинарного Instagram-блога "Смачні рецепти на кожен день" поделилась рецептом приготовления жареных пирожков с начинкой.

Ингредиенты

  • 1 яйцо;
  • 1 ст. кефира; 
  • 1 ч. л. соды; 
  • 0,5 ч. л соли; 
  • 3 ст. л подсолнечного масла; 
  • 400 г муки;
  •  для начинки –  вареный картофель с зеленым луком.

Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram

Приготовление теста 

Смешиваем кефир, соду и соль. Добавляем масло и яйцо, все перемешиваем. Постепенно подсыпая муку, замешиваем очень мягкое тесто, похожее по консистенции на дрожжевое. Тесто оставляем в теплом месте подниматься, а тем временем готовим начинку. Она может быть любой. 

Формирование пирожков

Из получившегося теста формируем 15 шариков. Из каждого шарика делаем плоскую лепешку, в центр кладем начинку и формируем пирожок. Выкладываем их на поверхность, посыпанную мукой. Жарить пирожки необходимо с двух сторон на сковороде с достаточным количеством уже разогретого растительного масла на среднем огне. 

Фото: cook_with_me_at_home / Instagram

Фото: cook_with_me_at_home / Instagram

Лайфхаки

  • Подсолнечное масло важно разогреть при той температуре, при которой будете жарить пироги; 
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рецепт, пироги, жареные пироги
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