Бульвар Шоубиз
 
04 апреля, 2023
 
Рецепты

"Очень вкусная и нежная". Творожная паска "Три шоколада", не требующая выпекания

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Готовую паску можно украсить пищевыми декоративными элементами
Готовую паску можно украсить пищевыми декоративными элементами
Скриншот: Лучшая Коллекция Рецептов / YouTube

Украинский кулинарный блогер anny.cooking на своей странице в Instagram показала, как готовит творожную паску с разными видами шоколада.

Ингредиенты:

  • творог – 500 г;
  • мягкое сливочное масло – 100 г;
  • сметана – 100 г;
  • сахарная пудра – 100 г;
  • ваниль;
  • белый, молочный и черный шоколад – по 60 г;
  • шоколад, шоколадные яички, миндаль – для декора.

Приготовление

В одной посудине соединить творог, мягкое масло, сметану, сахарную пудру и ваниль. Перебить блендером и сразу разделить на три равные части.

В удобную тарелку положить форму. Застелить ее сложенной в 2–3 раза марлей. К каждой из частей творожной массы добавить растопленный шоколад. Предварительно растопить его нужно в микроволновой печи или на водяной бане.

Каждую часть перемешать и поочередно выложить в форму. На дно положить массу с белым шоколадом, на нее – массу с молочным шоколадом, сверху – с черным.

Завернуть марлю, положить сверху небольшой груз и на ночь поставить в холодильник. Утром раскрыть марлю и осторожно перевернуть форму с паской на тарелку. Снять марлю.

Паску можно украсить орехами, шоколадом или специальным декором.

"Очень вкусная и нежная!" – описала вкус паски блогер.

Теги: Пасха, десерт, рецепт, паска, паски
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