"Очень вкусная и нежная". Творожная паска "Три шоколада", не требующая выпекания

Ингредиенты:
Приготовление
В одной посудине соединить творог, мягкое масло, сметану, сахарную пудру и ваниль. Перебить блендером и сразу разделить на три равные части.
В удобную тарелку положить форму. Застелить ее сложенной в 2–3 раза марлей. К каждой из частей творожной массы добавить растопленный шоколад. Предварительно растопить его нужно в микроволновой печи или на водяной бане.
Каждую часть перемешать и поочередно выложить в форму. На дно положить массу с белым шоколадом, на нее – массу с молочным шоколадом, сверху – с черным.
Завернуть марлю, положить сверху небольшой груз и на ночь поставить в холодильник. Утром раскрыть марлю и осторожно перевернуть форму с паской на тарелку. Снять марлю.
Паску можно украсить орехами, шоколадом или специальным декором.
"Очень вкусная и нежная!" – описала вкус паски блогер.
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