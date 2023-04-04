"Очень вкусная и нежная". Творожная паска "Три шоколада", не требующая выпекания

Ингредиенты:

творог – 500 г;

мягкое сливочное масло – 100 г;

сметана – 100 г;

сахарная пудра – 100 г;

ваниль;

белый, молочный и черный шоколад – по 60 г;

шоколад, шоколадные яички, миндаль – для декора.

Приготовление

В одной посудине соединить творог, мягкое масло, сметану, сахарную пудру и ваниль. Перебить блендером и сразу разделить на три равные части.

В удобную тарелку положить форму. Застелить ее сложенной в 2–3 раза марлей. К каждой из частей творожной массы добавить растопленный шоколад. Предварительно растопить его нужно в микроволновой печи или на водяной бане.

Каждую часть перемешать и поочередно выложить в форму. На дно положить массу с белым шоколадом, на нее – массу с молочным шоколадом, сверху – с черным.

Завернуть марлю, положить сверху небольшой груз и на ночь поставить в холодильник. Утром раскрыть марлю и осторожно перевернуть форму с паской на тарелку. Снять марлю.

Паску можно украсить орехами, шоколадом или специальным декором.

"Очень вкусная и нежная!" – описала вкус паски блогер.