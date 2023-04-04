Бульвар Шоубиз
 
04 апреля, 2023
 
Рецепты

Как правильно варить макаронные изделия, чтобы они не слипались

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Соус для макарон готовят заранее, поскольку блюдо подают горячим
Соус для макарон готовят заранее, поскольку блюдо подают горячим
Фото: pixabay.com

Такое незамысловатое блюдо, как макароны, вермишель или спагетти, можно испортить, если приготовить неправильно. В результате может получиться слипшаяся масса. На сайте Smak.ua объяснили, какие правила надо соблюдать, чтобы получить идеальный результат.

Выбор макаронных изделий

Лучше отдать предпочтение тем, которые изготовлены из муки твердых сортов. Они должны быть желтоватого или бежевого цвета, гладкими, стекловидными на изломе, с небольшим количеством темных вкраплений.

Правильная посуда для варки

Варить макаронные изделия следует в толстостенной кастрюле. Ее необходимо наполнить водой примерно на 2/3. На каждые 100 г макарон должно приходиться не менее 1 л воды. В противном случае макароны станут клейкими и вариться будут дольше.

Соблюдать последовательность действий

Соль нужно добавлять, когда вода начинает закипать. Расчет – 10 г соли на 1 л воды. Опускать макароны нужно в кипящую воду. Огонь должен быть максимальным. Сразу после этого накрыть кастрюлю крышкой секунд на 30, чтобы вода опять начала кипеть. Как только вода закипит, снять крышку и убавить огонь.

Перемешать макароны сразу после добавления их в воду. Периодически нужно помешивать варящиеся макароны. Время варки каждого изделия указано на упаковке. Стоит придерживаться этих рекомендаций.

После того как макароны будут готовы, накрыть кастрюлю крышкой, выключить огонь и через две-три минуты слить воду. С готовых макарон не надо сливать всю воду, иначе они пересохнут. Сразу после варки лучше отлить две-три ложки воды, в которой варились макароны, в отдельную посудину. Откинуть макароны на дуршлаг, переложить их в кастрюлю и добавить эту воду к ним.

Дуршлаг перед использованием желательно нагреть, чтобы он не остудил макароны.

Блюдо подается на стол в горячем виде, поэтому соус готовится до приготовления макарон.

Теги: рецепт, блюдо, лайфхак, готовка, макароны, вермишель, спагетти
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