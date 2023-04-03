Зефирная глазурь на паску. Необычный вариант для праздничной выпечки

Ингредиенты:
Приготовление:
В сотейник налить воду и, помешивая, высыпать агар-агар. Поставить на слабый огонь. Постепенно добавить сахар и довести до кипения. Варить 4 мин., постоянно помешивая. При желании можно добавить краситель. Снять с огня. К джему добавить белок и взбивать до стойких пиков, постепенно добавляя сироп. Смазывать глазурью паску нужно сразу, потому что она очень быстро застывает.
Блогер предложила также верхушку паски обогатить миндальным франжипаном.
Ингредиенты:
белок – 1 шт.;
сахар – 50 г;
миндальная мука – 30 г;
миндальные орехи, хлопья.
Приготовление
Соединить все ингредиенты в посудине. Переложить в кондитерский мешочек и выдавить на паску. Посыпать измельченными орехами, хлопьями и сахарной пудрой.