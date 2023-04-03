Бульвар Шоубиз
 
03 апреля, 2023
 
Рецепты

Зефирная глазурь на паску. Необычный вариант для праздничной выпечки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Паска будет иметь оригинальный вкус благодаря необычной глазури
Паска будет иметь оригинальный вкус благодаря необычной глазури
Фото: pixabay.com

Автор кулинарного блога cooking_with_gala в Instagram поделилась рецептом глазури для паски, приготовленной на основе агар-агара.

Ингредиенты:

  • вода – 90 мл;
  • агар-агар – 8 г;
  • сахар – 150 г;
  • краситель;
  • джем – 200 г;
  • белок – 1 шт.

Приготовление:

В сотейник налить воду и, помешивая, высыпать агар-агар. Поставить на слабый огонь. Постепенно добавить сахар и довести до кипения. Варить 4 мин., постоянно помешивая. При желании можно добавить краситель. Снять с огня. К джему добавить белок и взбивать до стойких пиков, постепенно добавляя сироп.  Смазывать глазурью паску нужно сразу, потому что она очень быстро застывает.

Блогер предложила также верхушку паски обогатить миндальным франжипаном.

Ингредиенты:

белок – 1 шт.;
сахар – 50 г;
миндальная мука – 30 г;
миндальные орехи, хлопья.

Приготовление

Соединить все ингредиенты в посудине. Переложить в кондитерский мешочек и выдавить на паску. Посыпать измельченными орехами, хлопьями и сахарной пудрой. 

Теги: Пасха, рецепт, паски, выпечка, глазурь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Представитель Минцифры Баник: После вторжения РФ в Украину мы запускали услуги, которые точно не ожидали – "єДокумент", военные облигации, донаты на армию
Представитель Минцифры Баник: После вторжения РФ в Украину мы запускали услуги, которые точно не ожидали – "єДокумент", военные облигации, донаты на армию
Елена ПОСКАННАЯ
  Бизнесмен и волонтер Запорожец: Нам не разрешали транспортировать Настю, пострадавшую в Чаплино, говорили: “Слава, она все равно умрет“. Я сказал: “Представьте, что это ваша дочь. Дайте ей шанс“. В итоге мы ее спасли
  Бизнесмен и волонтер Запорожец: Нам не разрешали транспортировать Настю, пострадавшую в Чаплино, говорили: “Слава, она все равно умрет“. Я сказал: “Представьте, что это ваша дочь. Дайте ей шанс“. В итоге мы ее спасли
Алеся БАЦМАН
  Ивар Калныньш: Я всю Украину объездил. Поэтому мне очень сложно слышать, что мариупольский театр взорвали, что бомбят Чернигов, Херсон
  Ивар Калныньш: Я всю Украину объездил. Поэтому мне очень сложно слышать, что мариупольский театр взорвали, что бомбят Чернигов, Херсон
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Суд в США вынес первый обвинительный приговор по делу о гибели оператора на съемках фильма "Ржавчина" с участием Болдуина
Суд в США вынес первый обвинительный приговор по делу о гибели оператора на съемках фильма "Ржавчина" с участием Болдуина
Галина ГРИШИНА
Ефросинина сделала селфи перед тренировкой: Возвращаюсь к своей страсти
Ефросинина сделала селфи перед тренировкой: Возвращаюсь к своей страсти
Галина ГРИШИНА
Что делать, если оладьи внутри остались сырыми. Советы
Что делать, если оладьи внутри остались сырыми. Советы
"Этот заказчик я". Полякова потроллила Ани Лорак, заявившую в стране-агрессоре РФ, что в Украине на нее был "заказ"
"Этот заказчик –я". Полякова потроллила Ани Лорак, заявившую в стране-агрессоре РФ, что в Украине на нее был "заказ"
Назван эффективный раствор для борьбы с сорняками в щелях между брусчаткой
Назван эффективный раствор для борьбы с сорняками в щелях между брусчаткой
"Я прохожу интенсивное лечение". Каменских впервые после слухов о разводе с Потапом опубликовала видео из больницы
"Я прохожу интенсивное лечение". Каменских впервые после слухов о разводе с Потапом опубликовала видео из больницы
56-летняя Берри снялась на пляже с бокалом в руках: Поддерживаю настроение
56-летняя Берри снялась на пляже с бокалом в руках: Поддерживаю настроение
Галина ГРИШИНА
Зефирная глазурь на паску. Необычный вариант для праздничной выпечки
Зефирная глазурь на паску. Необычный вариант для праздничной выпечки
  Калныньш: Из всех картин, где я снимался, наберется каких-то 20, которые можно показать детям, бабушкам
  Калныньш: Из всех картин, где я снимался, наберется каких-то 20, которые можно показать детям, бабушкам
Дмитрий ГОРДОН
Мишина показала, как выглядит утром дома. Актриса снялась в ярком облегающем топе
Мишина показала, как выглядит утром дома. Актриса снялась в ярком облегающем топе
Названы самые модные джинсы весны. Главные тренды моды 2023 года
Названы самые модные джинсы весны. Главные тренды моды 2023 года
Умер известный актер Гетманский. Причиной стала болезнь
Умер известный актер Гетманский. Причиной стала болезнь
"Могут осудить". Саливанчук примерила пиджак с бахромой на кружевной лиф и рассказала, что такое сексуальность. Видео
"Могут осудить". Саливанчук примерила пиджак с бахромой на кружевной лиф и рассказала, что такое сексуальность. Видео
Галина ГРИШИНА
Почему горчит редис? Названы четыре ошибки при выращивании
Почему горчит редис? Названы четыре ошибки при выращивании
Галина ГРИШИНА
"Эти звуки похожи на щелчки при жарке попкорна". Ученые из Израиля выяснили, что растения могут говорить
"Эти звуки похожи на щелчки при жарке попкорна". Ученые из Израиля выяснили, что растения могут говорить
  Калныньш: Стал ли я беднее, прекратив ездить в Россию? Нет, есть другой мир. Я жду, когда откроется Украина
  Калныньш: Стал ли я беднее, прекратив ездить в Россию? Нет, есть другой мир. Я жду, когда откроется Украина
Дмитрий ГОРДОН
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 