Зефирная глазурь на паску. Необычный вариант для праздничной выпечки

Ингредиенты:

вода – 90 мл;

агар-агар – 8 г;

сахар – 150 г;

краситель;

джем – 200 г;

белок – 1 шт.

Приготовление:

В сотейник налить воду и, помешивая, высыпать агар-агар. Поставить на слабый огонь. Постепенно добавить сахар и довести до кипения. Варить 4 мин., постоянно помешивая. При желании можно добавить краситель. Снять с огня. К джему добавить белок и взбивать до стойких пиков, постепенно добавляя сироп. Смазывать глазурью паску нужно сразу, потому что она очень быстро застывает.

Блогер предложила также верхушку паски обогатить миндальным франжипаном.

Ингредиенты:

белок – 1 шт.;

сахар – 50 г;

миндальная мука – 30 г;

миндальные орехи, хлопья.

Приготовление

Соединить все ингредиенты в посудине. Переложить в кондитерский мешочек и выдавить на паску. Посыпать измельченными орехами, хлопьями и сахарной пудрой.