Бульвар Шоубиз
 
31 марта, 2023
 
Рецепты

"Коржи олицетворяют форму гор, а сахарная пудра – снег". Как приготовить торт "Карпатка". Рецепт

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Торт "Карпатка" по вкусу напоминает пирожное эклер
Торт "Карпатка" по вкусу напоминает пирожное эклер
Фото: depositphotos.com

Украинский фуд-блогер Юрий Королев на своей странице в Instagram поделился рецептом приготовления торта "Карпатка".

"Ребята, можно сказать это большой эклер. Я старался – вам тоже очень понравится, готовьте, кайфуйте!" – написал блогер. 

Ингредиенты для теста

  • вода – 70 г;
  • молоко – 70 г;
  • масло сливочное – 60 г;
  • мука – 100 г;
  • соль – 1/4 ч. л.;
  • сахар – 1/4 ч. л.;
  • яйцо – 3 шт.
Ингредиенты для заварного крема
  • яйцо – 2 шт.;
  • молоко – 500 мл;
  • сахар – 130 г;
  • ванильный сахар – 10 г;
  • крахмал кукурузный – 40 г;
  • сливочное масло (жирность 82%) – 150 г.

Приготовление

Для приготовления теста в посудине с толстым дном разогреть воду, масло, молоко, соль и сахар. Когда все растворится, всыпать просеянную муку. Через несколько минут снять с плиты. В теплое тесто по одному ввести яйца. Готовое тесто поделить на две части. Выпекать каждую из них в круглой форме по 20 минут в духовке, разогретой до 190 градусов.

Для крема в глубокую посуду вбить яйца, добавить сахар, ванильный сахар и крахмал. Взбить. Разогреть молоко, ввести в него яичную массу и варить, постоянно помешивая, до загустения. Крем накрыть пищевой пленкой и оставить, чтобы он остыл. Взбить отдельно сливочное масло. Постепенно маленькими порциями ввести в него заварной крем.

Сформировать торт: положить первый корж, выложить на него крем, а сверху еще один. Оставить торт на ночь в холодильнике. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.

"Коржи олицетворяют форму гор, а сахарная пудра – снег. Вот вам и Карпаты!" – отметил блогер.

Теги: десерт, рецепт, рецепты, торт, выпечка, торт Карпатка, сладости
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