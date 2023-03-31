"Коржи олицетворяют форму гор, а сахарная пудра – снег". Как приготовить торт "Карпатка". Рецепт

"Ребята, можно сказать это большой эклер. Я старался – вам тоже очень понравится, готовьте, кайфуйте!" – написал блогер.

Ингредиенты для теста

вода – 70 г;

молоко – 70 г;

масло сливочное – 60 г;

мука – 100 г;

соль – 1/4 ч. л.;

сахар – 1/4 ч. л.;

яйцо – 3 шт.

Ингредиенты для заварного крема

яйцо – 2 шт.;

молоко – 500 мл;

сахар – 130 г;

ванильный сахар – 10 г;

крахмал кукурузный – 40 г;

сливочное масло (жирность 82%) – 150 г.

Приготовление

Для приготовления теста в посудине с толстым дном разогреть воду, масло, молоко, соль и сахар. Когда все растворится, всыпать просеянную муку. Через несколько минут снять с плиты. В теплое тесто по одному ввести яйца. Готовое тесто поделить на две части. Выпекать каждую из них в круглой форме по 20 минут в духовке, разогретой до 190 градусов.

Для крема в глубокую посуду вбить яйца, добавить сахар, ванильный сахар и крахмал. Взбить. Разогреть молоко, ввести в него яичную массу и варить, постоянно помешивая, до загустения. Крем накрыть пищевой пленкой и оставить, чтобы он остыл. Взбить отдельно сливочное масло. Постепенно маленькими порциями ввести в него заварной крем.

Сформировать торт: положить первый корж, выложить на него крем, а сверху еще один. Оставить торт на ночь в холодильнике. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.

"Коржи олицетворяют форму гор, а сахарная пудра – снег. Вот вам и Карпаты!" – отметил блогер.