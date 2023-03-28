Вкуснейшая творожная запеканка без муки и сахара. Рецепт

Ингредиенты:
Приготовление
Творог смешать с манкой, добавить яйца, сахарозаменитель или мед, ванилин и хорошо перебить все до однородности. В готовую смесь добавить изюм, который нужно предварительно замочить в воде на 10–15 минут, перемешать.
Тесто выложить в форму и выпекать в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут.
По истечении этого времени оставить запеканку в духовке с открытой дверцей еще на 10 минут.
Запеканку можно есть как теплой, так и в охлажденном виде.
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