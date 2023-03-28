Бульвар Шоубиз
 
28 марта, 2023
 
Рецепты

Вкуснейшая творожная запеканка без муки и сахара. Рецепт

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Запеканку можно есть как теплой, так и в охлажденном виде
Запеканку можно есть как теплой, так и в охлажденном виде
Фото: depositphotos.com

Украинский фудблогер Полина на своей странице в Instagram polli_cooking поделилась простым рецептом вкусной запеканки.

Ингредиенты:

  • творог – 300 г;
  • яйца – 1 шт.;
  • манка – 2 ст. л.;
  • сметана – 3 ст. л.;
  • сахарозаменитель или мед – по вкусу;
  • ванилин – по вкусу;
  • изюм.

Приготовление

Творог смешать с манкой, добавить яйца, сахарозаменитель или мед, ванилин и хорошо перебить все до однородности. В готовую смесь добавить изюм, который нужно предварительно замочить в воде на 10–15 минут, перемешать.

Тесто выложить в форму и выпекать в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут.

По истечении этого времени оставить запеканку в духовке с открытой дверцей еще на 10 минут.

Запеканку можно есть как теплой, так и в охлажденном виде.

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Теги: сахар, рецепт, яйца, рецепты, запеканка, творог
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