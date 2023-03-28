Вкуснейшая творожная запеканка без муки и сахара. Рецепт

Запеканку можно есть как теплой, так и в охлажденном виде Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

творог – 300 г;

яйца – 1 шт.;

манка – 2 ст. л.;

сметана – 3 ст. л.;

сахарозаменитель или мед – по вкусу;

ванилин – по вкусу;

изюм.

Приготовление

Творог смешать с манкой, добавить яйца, сахарозаменитель или мед, ванилин и хорошо перебить все до однородности. В готовую смесь добавить изюм, который нужно предварительно замочить в воде на 10–15 минут, перемешать.

Тесто выложить в форму и выпекать в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут.

По истечении этого времени оставить запеканку в духовке с открытой дверцей еще на 10 минут.

Запеканку можно есть как теплой, так и в охлажденном виде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Смачні рецепти | Фудблог * (@polli_cooking)