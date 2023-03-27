"Ленивые хачапури" за 20 минут. Простой рецепт вкусного блюда

"Ленивые хачапури" являются блюдом грузинской кухни. Их приготовление занимает 20 минут.
Ингредиенты
мука – 50 г;
кефир – 100 мл;
яйцо – 1 шт.;
сливочное масло – 15 г;
сыр – 100 г.
Для "ленивых хачапури" подойдет любой сыр, но лучше смешать два вида: твердый и мягкий. Например, сулугуни и брынзу.
Приготовление
Натереть сыр в миску. Добавить сырое яйцо, влить кефир, хорошо перемешать смесь. Всыпать муку и замесить тесто до консистенции сметаны.
Разогреть сковороду с маслом, распределить тесто равномерно по всей сковороде. Жарить под крышкой на маленьком огне с обеих сторон, получая ровную румяную лепешку. Готовность нужно определять визуально и следить, чтобы хачапури не пригорели.
Готовое блюдо подавать, украсив зеленью.