Бульвар Шоубиз
 
27 марта, 2023
 
Рецепты

"Ленивые хачапури" за 20 минут. Простой рецепт вкусного блюда

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Блюдо перед подачей можно украсить зеленью
Блюдо перед подачей можно украсить зеленью
Фото: depositphotos.com

Для приготовления "ленивых хачапури" потребуется небольшой набор ингредиентов и немного времени. Рецепт опубликовали на сайте "Ого".

"Ленивые хачапури" являются блюдом грузинской кухни. Их приготовление занимает 20 минут.

Ингредиенты

мука – 50 г;
кефир – 100 мл;
яйцо – 1 шт.;
сливочное масло – 15 г;
сыр – 100 г.

Для "ленивых хачапури" подойдет любой сыр, но лучше смешать два вида: твердый и мягкий. Например, сулугуни и брынзу.

Приготовление

Натереть сыр в миску. Добавить сырое яйцо, влить кефир, хорошо перемешать смесь. Всыпать муку и замесить тесто до консистенции сметаны.

Разогреть сковороду с маслом, распределить тесто равномерно по всей сковороде. Жарить под крышкой на маленьком огне с обеих сторон, получая ровную румяную лепешку. Готовность нужно определять визуально и следить, чтобы хачапури не пригорели.

Готовое блюдо подавать, украсив зеленью.

Теги: сыр, рецепт, рецепты, масло, блюда, кефир, хачапури
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