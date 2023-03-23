Как упростить натирание сыра. Используем секретный ингредиент

Тертый сыр можно получить как с помощью терки, так и без нее Фото: depositphotos.com

Чтобы улучшить скольжение сыра по терке, нужно смазать ее сливочным или растительным маслом. Если под рукой нет масла или по каким-то причинам вы не желаете его использовать, можно протереть терку кипяченой водой.

Чтобы сырная стружка была более рассыпчатой, лучше перед натиранием сыр хорошо охладить. Для этого достаточно подержать его в морозилке до 15 минут.

Если теркой по каким-то причинам воспользоваться невозможно, ее можно заменить другими приспособлениями. Например, натереть сыр в блендере или воспользоваться мясорубкой. Как вариант – использовать нож: нарезать сыр на тонкие полоски, а затем их измельчить.