Crazy Cake. Постный американский пирог с историей. Рецепт

Ингредиеты:
Приготовление
В глубокую посудину просеять муку, соду и какао. Добавить сахар и соль. Все хорошо перемешать, чтобы какао разошлось по всей массе. Сделать в этой массе углубление и по очереди влить жидкие ингредиенты. Сначала воду, затем – яблочный уксус, потом – подсолнечное масло. Аккуратно, круговыми движениями снизу вверх перемешать все.
Взять большую форму и вылить в нее тесто. Силиконовые формы можно не смазывать, а металлические лучше смазать маргарином, хорошо промазав все углубления.
Поставить в разогретую до 180–200 °С духовку и выпекать 45–50 минут.
Охладить пирог на потяжении 20 минут и перевернуть на тарелку. Можно сверху посыпать сахарной пудрой.