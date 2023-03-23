Crazy Cake. Постный американский пирог с историей. Рецепт

Ингредиеты:

мука пшеничная – 3 ст.;

сахар – 1,5 ст.;

соль – 1 ч. л.;

сода – 1,5 ч. л. (или 4 ч.л. разрыхлителя);

какао-порошок – 0,5 ст.;

масло подсолнечное (рафинированное) – 0,5-0,7 ст.;

уксус яблочный – 2 ст. л.;

вода – 2 ст.

Приготовление

В глубокую посудину просеять муку, соду и какао. Добавить сахар и соль. Все хорошо перемешать, чтобы какао разошлось по всей массе. Сделать в этой массе углубление и по очереди влить жидкие ингредиенты. Сначала воду, затем – яблочный уксус, потом – подсолнечное масло. Аккуратно, круговыми движениями снизу вверх перемешать все.

Взять большую форму и вылить в нее тесто. Силиконовые формы можно не смазывать, а металлические лучше смазать маргарином, хорошо промазав все углубления.

Поставить в разогретую до 180–200 °С духовку и выпекать 45–50 минут.

Охладить пирог на потяжении 20 минут и перевернуть на тарелку. Можно сверху посыпать сахарной пудрой.