"Гипнотический, уникальный вкус". Как приготовить кекс с копченой грушей

"Копченая груша может украинизировать своим вкусом любое блюдо. Если не верите, то просто возьмите и приготовьте обыкновенный шоколадно-банановый кекс, продающийся в большинстве кофеен. Но добавьте к нему копченую грушу. Когда вы откусите первый кусок, почувствуете этот насыщенный, гипнотический, уникальный вкус. И влюбитесь, траст ми", – написал Клопотенко.

Ингредиенты

Приготовление

Инргедиенты, кроме муки, разрыхлителя, груши и шоколада взбить в блендере до однородной массы. Добавить разрыхлитель и муку, хорошо перемешать с содержимым блендера. Добавить к тесту плитку шоколада и измельченную на терку копченую грушу.

Форму для выпечки смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Вылить в нее тесто и выпекать кекс 40–45 минут при температуре 180 градусов.

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.