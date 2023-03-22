"Гипнотический, уникальный вкус". Как приготовить кекс с копченой грушей

"Копченая груша может украинизировать своим вкусом любое блюдо. Если не верите, то просто возьмите и приготовьте обыкновенный шоколадно-банановый кекс, продающийся в большинстве кофеен. Но добавьте к нему копченую грушу. Когда вы откусите первый кусок, почувствуете этот насыщенный, гипнотический, уникальный вкус. И влюбитесь, траст ми", – написал Клопотенко.

Ингредиенты

100 г масла;

100 г сахара;

100 г сметаны;

3 яйца;

2 банана;

240 г муки;

7 г разрыхлителя;

1 плитка шоколада;

1 копченая груша.

Приготовление

Инргедиенты, кроме муки, разрыхлителя, груши и шоколада взбить в блендере до однородной массы. Добавить разрыхлитель и муку, хорошо перемешать с содержимым блендера. Добавить к тесту плитку шоколада и измельченную на терку копченую грушу.

Форму для выпечки смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Вылить в нее тесто и выпекать кекс 40–45 минут при температуре 180 градусов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)