Бульвар Шоубиз
 
22 марта, 2023
 
Рецепты

"Гипнотический, уникальный вкус". Как приготовить кекс с копченой грушей

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Выпекать кекс нужно 40 45 минут при температуре 180 градусов
Выпекать кекс нужно 40–45 минут при температуре 180 градусов
Фото: depositphotos.com

Украинский ресторатор, кулинарный эксперт и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко в Instagram показал, как готовит кекс с необычной начинкой.

"Копченая груша может украинизировать своим вкусом любое блюдо. Если не верите, то просто возьмите и приготовьте обыкновенный шоколадно-банановый кекс, продающийся в большинстве кофеен. Но добавьте к нему копченую грушу. Когда вы откусите первый кусок, почувствуете этот насыщенный, гипнотический, уникальный вкус. И влюбитесь, траст ми", – написал Клопотенко.

Ингредиенты

  • 100 г масла;
  • 100 г сахара;
  • 100 г сметаны;
  • 3 яйца;
  • 2 банана;
  • 240 г муки;
  • 7 г разрыхлителя;
  • 1 плитка шоколада;
  • 1 копченая груша.

Приготовление

Инргедиенты, кроме муки, разрыхлителя, груши и шоколада взбить в блендере до однородной массы. Добавить разрыхлитель и муку, хорошо перемешать с содержимым блендера. Добавить к тесту плитку шоколада и измельченную на терку копченую грушу.

Форму для выпечки смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Вылить в нее тесто и выпекать кекс 40–45 минут при температуре 180 градусов.

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: шоколад, бананы, сахар, ресторатор, МастерШеф, Евгений Клопотенко, рецепт, яйца, рецепты, масло, выпечка, груши
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