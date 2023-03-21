"Быстро и очень вкусно". Самый простой рецепт пиццы на лаваше

"Пицца на лаваше – быстро и очень вкусно. Как вам такая идея завтрака?" – написала блогер. Она отметила, что блюдо будет хорошо сочетаться с кофе и чаем.

Инргедиенты

Два яйца, перец, чесночная соль, приправа для яичницы, лаваш, сыр, зелень, помидор, колбаса. Начинка может быть разной – в зависимости от того, что есть в холодильнике.



Приготовление

Взбить яйца, добавить перец, чесночную соль. Застелить форму лавашом, чтобы края его были приподняты. Влить яйца, добавить начинку. Сыр и зелень должны быть сверху. Запекать 15–20 минут при температуре 180 градусов.