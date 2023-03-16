Натуральные конфеты с бананами и финиками. Рецепт, доступный даже для детей

"Хотите побывать в роли кондитера? Это проще, чем кажется, траст ми. Просто возьмите и приготовьте конфеты с бананом и финиками. Во-первых, они нереально вкусны. Во-вторых, они более полезны, чем любые магазинные конфеты. А в-третьих, готовить их до невозможности легко. Можете даже привлечь детей к этому увлекательному процессу. Такой интерактив только подогреет их интерес к полезным сладостям", – отметил кулинар.

Нужно взять один банан маленький или половину большого, 12 шт. песочного печенья, пять фиников без косточки, 100 г арахиса, 25 г сливочного масла, 1 ст.л. меда.

Все ингредиенты нужно перебить в чаше блендера до однородной массы. Сформировать ее в одинаковые небольшие шарики.

Растопить 150 г темного шоколада, смешать его с 50 г сливочного масла и 50 мл молока. Покрыть шарики шоколадом. Выложить конфеты на пергамент и отправить в холодильник на 30 минут.

"Готово, у вас есть полезный и вкусный десерт", – отметил кулинар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)