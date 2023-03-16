Бульвар Шоубиз
 
16 марта, 2023
 
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Натуральные конфеты с бананами и финиками. Рецепт, доступный даже для детей

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Натуральные конфеты полезный и вкусный десерт
Натуральные конфеты – полезный и вкусный десерт
Фото: depositphotos.com

Украинский ресторатор, кулинарный эксперт и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко 15 марта в Instagram рассказал, как приготовить полезные конфеты своими руками.

"Хотите побывать в роли кондитера? Это проще, чем кажется, траст ми. Просто возьмите и приготовьте конфеты с бананом и финиками. Во-первых, они нереально вкусны. Во-вторых, они более полезны, чем любые магазинные конфеты. А в-третьих, готовить их до невозможности легко. Можете даже привлечь детей к этому увлекательному процессу. Такой интерактив только подогреет их интерес к полезным сладостям", – отметил кулинар.

Нужно взять один банан маленький или половину большого, 12 шт. песочного печенья, пять фиников без косточки, 100 г арахиса, 25 г сливочного масла, 1 ст.л. меда.

Все ингредиенты нужно перебить в чаше блендера до однородной массы. Сформировать ее в одинаковые небольшие шарики.

Растопить 150 г темного шоколада, смешать его с 50 г сливочного масла и 50 мл молока. Покрыть шарики шоколадом. Выложить конфеты на пергамент и отправить в холодильник на 30 минут.

"Готово, у вас есть полезный и вкусный десерт", – отметил кулинар.

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: молоко, конфеты, шоколад, финики, ресторатор, МастерШеф, десерт, Евгений Клопотенко, рецепт, рецепты, питание
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