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21 марта, 2023
 
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Капуста для голубцов. Как быстро снять листья. Простой совет

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Листья капусты будут одинаково мягкими как в середине, так и снаружи кочана
Листья капусты будут одинаково мягкими как в середине, так и снаружи кочана
Фото: depositphotos.com

При приготовлении голубцов используются капустные листья. Иногда их бывает непросто отделить от кочана так, чтобы не порвать. На сайте Smak.ua рассказали, как разобрать капусту на листья и сделать это максимально быстро.

Кочан капусты нужно завернуть в два слоя пищевой пленки. Затем поместить в микроволновую печь, включить ее на среднюю мощность. Оставить кочан на 10 минут.

По окончании указанного времени капусту нужно достать, охладить и снять с нее пленку. В капустном кочане вырезать кочерыжку и разобрать кочан на листья.

Капустные листья, подготовленные таким образом, легко отделяются. Еще одним бонусом термической обработки является то, что листья становятся одинаково мягкими в разных частях: как в середине, так и снаружи кочана.

Теги: советы, рецепт, рецепты, голубцы, капуста
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