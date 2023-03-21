Капуста для голубцов. Как быстро снять листья. Простой совет

Листья капусты будут одинаково мягкими как в середине, так и снаружи кочана Фото: depositphotos.com

Кочан капусты нужно завернуть в два слоя пищевой пленки. Затем поместить в микроволновую печь, включить ее на среднюю мощность. Оставить кочан на 10 минут.

По окончании указанного времени капусту нужно достать, охладить и снять с нее пленку. В капустном кочане вырезать кочерыжку и разобрать кочан на листья.

Капустные листья, подготовленные таким образом, легко отделяются. Еще одним бонусом термической обработки является то, что листья становятся одинаково мягкими в разных частях: как в середине, так и снаружи кочана.