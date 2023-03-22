Как правильно размораживать мясо. Простые и эффективные способы

В мультиварке

При размораживании в мультиварке важно выбрать правильный режим, а именно – "пар". Мясо разморозится за 6–7 минут. Этот метод хорош тем, что никак не повлияет на вкусовые качества продукта.

В духовке

Размораживать мясо в духовке нужно при температуре не выше 30 градусов. Важно не передержать мясо, поскольку оно может запечься сверху, а внутри остаться сырым. Если в духовке есть функция размораживания, нужно выбрать ее.

В холодильнике

Мясо можно разморозить в холодильной камере. Если оно в вакуумной упаковке, снимать ее не нужно. Температурный режим камеры нужно выставить на ноль градусов. Такая разморозка займет пару часов.

В холодной воде

Этот способ разморозки наиболее длительный из предложенных. Для размораживания небольшого куска мяса потребуется 1–2 часа, для крупного – 3–4 часа.

Важно помнить, что при разморозке нельзя пользоваться горячей водой. Также нельзя оставлять мясо при комнатной температуре. Это обусловлено тем, что при термической обработке (свыше 35 градусов) в верхних слоях мяса происходит денатурация белка и идет процесс приготовления. Вместе с тем начинается рост бактерий. Это может быть небезопасно для здоровья.