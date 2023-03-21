Бульвар Шоубиз
 
21 марта, 2023
 
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Шоколадные пирожные без выпекания. Простой рецепт от Глинской

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Готовые пирожные нужно оставить в холодильник на два-три часа
Готовые пирожные нужно оставить в холодильник на два-три часа
Фото: depositphotos.com

Кулинарный эксперт и блогер, победительница проекта "МастерШеф" на СТБ Елизавета Глинская поделилась в YouTube рецептом приготовления шоколадных пирожных.

Ингредиенты

  • 350 г печенья (1 уп.);
  • 70 мл молока (5 ст. л.);
  • 20 г какао-порошка (2 ст. л. без горки);
  • 150 г вареной сгущенки (5 ст. л.);
  • 100 г сливочного масла комнатной температуры (1/2 уп.);
  • 50 г грецких орехов (8 шт.), соль по вкусу.

Приготовление

Печенье измельчить в крошку. Смешать сливочное масло комнатной температуры, какао-порошок, сгущенку, соль. Перемешать. Добавить молоко комнатной температуры. Перемешать. Соединить с печеньем.

Из этой смеси сформировать шарики.

Сделать обсыпку из измельченных грецких орехов, печенья и какао (3 шт. печенья и 5 г какао-порошка), обвалять в ней шарики. Поставить готовые пирожные в холодильник на два-три часа.

ВИДЕО
Видео: Liza Glinskaya / YouTube
Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы в 2012 году на шоу "МастерШеф 2" она прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Является основательницей собственной кондитерской школы.

Теги: молоко, соль, шоколад, МастерШеф, рецепт, Елизавета Глинская, рецепты, масло, какао
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