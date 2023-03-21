  Шоколадные пирожные без выпекания. Простой рецепт от Глинской

Ингредиенты
Приготовление
Печенье измельчить в крошку. Смешать сливочное масло комнатной температуры, какао-порошок, сгущенку, соль. Перемешать. Добавить молоко комнатной температуры. Перемешать. Соединить с печеньем.
Из этой смеси сформировать шарики.
Сделать обсыпку из измельченных грецких орехов, печенья и какао (3 шт. печенья и 5 г какао-порошка), обвалять в ней шарики. Поставить готовые пирожные в холодильник на два-три часа.
Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.
После победы в 2012 году на шоу "МастерШеф 2" она прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Является основательницей собственной кондитерской школы.