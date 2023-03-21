  Шоколадные пирожные без выпекания. Простой рецепт от Глинской

Готовые пирожные нужно оставить в холодильник на два-три часа Фото: depositphotos.com

Ингредиенты

350 г печенья (1 уп.);

70 мл молока (5 ст. л.);

20 г какао-порошка (2 ст. л. без горки);

150 г вареной сгущенки (5 ст. л.);

100 г сливочного масла комнатной температуры (1/2 уп.);

50 г грецких орехов (8 шт.), соль по вкусу.

Приготовление

Печенье измельчить в крошку. Смешать сливочное масло комнатной температуры, какао-порошок, сгущенку, соль. Перемешать. Добавить молоко комнатной температуры. Перемешать. Соединить с печеньем.

Из этой смеси сформировать шарики.

Сделать обсыпку из измельченных грецких орехов, печенья и какао (3 шт. печенья и 5 г какао-порошка), обвалять в ней шарики. Поставить готовые пирожные в холодильник на два-три часа.

ВИДЕО

Видео: Liza Glinskaya / YouTube