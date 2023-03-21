Запеченный чеснок, лук и немного медового соуса. Быстрый рецепт вкусного горячего бутерброда от украинского блогера

Для приготовления намазки Саша Бо использовала запеченный чеснок и лук. Готовые овощи блогер измельчила в тарелке с помощью вилки, посолила, поперчила, добавила к ним плавленый сыр и выложила на хлеб. Сверху блогер присыпала намазку тертым сыром и отправила на несколько минут в духовку.
В комментариях к видео она отметила, что использовала для бутерброда свежую чиабатту.
Готовый бутерброд Саша Бо разрезала на несколько долек, а сверху полила соусом из меда и бальзамического уксуса.
"Даже не знаю, как это назвать. Но с сегодняшнего дня я люблю лук и чеснок! Не забудь про мед", – подписала ролик блогер.
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Саша Бо родилась в 1995 году в Чорткове Тернопольской области. Свой блог она ведет с 2006 года, на нее подписаны 1,8 млн человек. Пустовит – обладательница титула Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan.
У Пустовит двое детей – Данила (2016) и Евгений (2018). В 2021 году она развелась с супругом Игорем Пустовитом, с которым была в браке с 2015 года. Сейчас она состоит в отношениях со стоматологом Платоном Тарнавским. Свадьба пары состоялась в сентябре 2022 года.