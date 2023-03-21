Запеченный чеснок, лук и немного медового соуса. Быстрый рецепт вкусного горячего бутерброда от украинского блогера

Для приготовления намазки Саша Бо использовала запеченный чеснок и лук. Готовые овощи блогер измельчила в тарелке с помощью вилки, посолила, поперчила, добавила к ним плавленый сыр и выложила на хлеб. Сверху блогер присыпала намазку тертым сыром и отправила на несколько минут в духовку.

В комментариях к видео она отметила, что использовала для бутерброда свежую чиабатту.

Готовый бутерброд Саша Бо разрезала на несколько долек, а сверху полила соусом из меда и бальзамического уксуса.

"Даже не знаю, как это назвать. Но с сегодняшнего дня я люблю лук и чеснок! Не забудь про мед", – подписала ролик блогер.

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