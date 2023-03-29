Можно есть на завтрак и перед свиданием. Оладьи из лука. Легкий рецепт

Луковые оладьи не требуют много усилий для приготовления Фото: depositphotos.com

Ингредиенты

лук –3 шт.;

яйца – 2 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

сметана - 1 ст. л.;

манная крупа – 0,5 ст.;

соль, перец.

Приготовление

Луковицы нужно порезать на мелкие кубики. Посолить, помять и оставить настаиваться, чтобы лук пустил сок. В смесь добавить выжатый чеснок.

Влить сырые яйца, перемешать. Засыпать манную крупу. Дать массе постоять 20 минут. Сформировать оладьи. Жарить их на хорошо разогретом масле.

Подавать луковичные оладьи нужно со сметаной.

Невзирая на то, что это блюдо содержит лук и чеснок, оно не оставляет резкого запаха в полости рта. Поэтому луковичные оладьи можно есть на завтрак или перед свиданием.