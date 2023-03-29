Бульвар Шоубиз
 
29 марта, 2023
 
Рецепты

Элементарное действие сохранит плоды свежими. Что сделать, чтобы бананы не чернели. Простой лайфхак

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бананы долго будут свежими
Бананы долго будут свежими
Фото: depositphotos.com

Спелые бананы в домашних условиях обычно быстро портятся. Как этого избежать, рассказали на сайте "24 канала".

Ошибки при хранении бананов

Бананы нельзя хранить в полиэтиленовом пакете. В таких условиях создается парниковый эффект, и плоды быстро гниют.

Не стоит хранить бананы вместе с другими фруктами. Созревая, стебли бананов выделяют газообразное вещество – этилен, провоцирующее быстрое созревание плодов. Этот же компонент вырабатывают и другие фрукты. При соседстве с ними бананы быстрее становятся переспевшими и портятся. 

Сохраняем свежесть бананов с помощью простого предмета

Чтобы замедлить созревание бананов, нужно обернуть плодоножку в пищевую пленку. Есть важный нюанс: заворачивать следует не гроздь бананов вместе, а каждый банан по отдельности. Так останется меньше мест, из которых просачивается этилен. Можно дополнительно зафиксировать пленку скотчем.

Теги: бананы, лайфхак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Ларина: 24 февраля 2022 года я проснулась, посмотрела новости и закричала: "Война! Он это сделал, сволочь!" Я понимала, что жизнь рухнула
  Ларина: 24 февраля 2022 года я проснулась, посмотрела новости и закричала: "Война! Он это сделал, сволочь!" Я понимала, что жизнь рухнула
Дмитрий ГОРДОН
Ветеран Лелюх рассказал, как с побратимами создал аграрное предприятие в Полтавской области и как спасал бизнес после полномасштабного вторжения РФ
Ветеран Лелюх рассказал, как с побратимами создал аграрное предприятие в Полтавской области и как спасал бизнес после полномасштабного вторжения РФ
  Яценюк: Глашатай Путина Медведев после своих постов должен дописывать: "Полюби меня больше, Володенька"
  Яценюк: Глашатай Путина Медведев после своих постов должен дописывать: "Полюби меня больше, Володенька"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Элементарное действие сохранит плоды свежими. Что сделать, чтобы бананы не чернели. Простой лайфхак
Элементарное действие сохранит плоды свежими. Что сделать, чтобы бананы не чернели. Простой лайфхак
Лубутен, Свитолина с Монфисом, князь Альбер II и другие. В Монако состоялся Бал роз. Фото
Лубутен, Свитолина с Монфисом, князь Альбер II и другие. В Монако состоялся Бал роз. Фото
Галина ГРИШИНА
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов
Как сделать борщ красным. Четыре простых лайфхака от эксперта
Как сделать борщ красным. Четыре простых лайфхака от эксперта
Галина ГРИШИНА
В обязательном порядке. Что необходимо сделать на огороде в апреле
В обязательном порядке. Что необходимо сделать на огороде в апреле
Бывшая подопечная Потапа рассказала об угрозах. Ранее она заявила, что артист склонял ее к интиму
Бывшая подопечная Потапа рассказала об угрозах. Ранее она заявила, что артист склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
Экс-супруг Ани Лорак высказался о России после заявления певицы, что между РФ и Украиной "конфликт"
Экс-супруг Ани Лорак высказался о России после заявления певицы, что между РФ и Украиной "конфликт"
Бывшая Остапчука рассказала, как ей "удается роскошно жить": Мужчины дарят подарки, приглашают в рестораны. Потому что я женщина с энергией
Бывшая Остапчука рассказала, как ей "удается роскошно жить": Мужчины дарят подарки, приглашают в рестораны. Потому что я женщина с энергией
Галина ГРИШИНА
"Подумала: "Не знаю, можно ли гадить во время бега, но я попробую". Женщина наложила в шорты во время марафона
"Подумала: "Не знаю, можно ли гадить во время бега, но я попробую". Женщина наложила в шорты во время марафона
Звезда "Карточного домика" Райт записала обращение в поддержку Украины. Видео
Звезда "Карточного домика" Райт записала обращение в поддержку Украины. Видео
Галина ГРИШИНА
Украинцы обсуждают, как Ани Лорак "работает под прикрытием в РФ" в пользу ВСУ: Радуется, когда видит предсмертные конвульсии российских солдат
Украинцы обсуждают, как Ани Лорак "работает под прикрытием в РФ" в пользу ВСУ: Радуется, когда видит предсмертные конвульсии российских солдат
Галина ГРИШИНА
Наггетсы с сыром. Рецепт домашнего приготовления
Наггетсы с сыром. Рецепт домашнего приготовления
Галина ГРИШИНА
Как ранней весной высадить розы, чтобы они прижились и не замерзли. Советы опытного садовода
Как ранней весной высадить розы, чтобы они прижились и не замерзли. Советы опытного садовода
Галина ГРИШИНА
"Из меня хотели сделать визуалку Ани Лорак". MamaRika призналась, что в прошлом получала "непристойные предложения от депутатов"
"Из меня хотели сделать визуалку Ани Лорак". MamaRika призналась, что в прошлом получала "непристойные предложения от депутатов"
Галина ГРИШИНА
Вайкуле: Кто начал войну? Путин! Больше ничего не надо говорить, он виноват
Вайкуле: Кто начал войну? Путин! Больше ничего не надо говорить, он виноват
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 