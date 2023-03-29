Элементарное действие сохранит плоды свежими. Что сделать, чтобы бананы не чернели. Простой лайфхак

Ошибки при хранении бананов

Бананы нельзя хранить в полиэтиленовом пакете. В таких условиях создается парниковый эффект, и плоды быстро гниют.

Не стоит хранить бананы вместе с другими фруктами. Созревая, стебли бананов выделяют газообразное вещество – этилен, провоцирующее быстрое созревание плодов. Этот же компонент вырабатывают и другие фрукты. При соседстве с ними бананы быстрее становятся переспевшими и портятся.

Сохраняем свежесть бананов с помощью простого предмета

Чтобы замедлить созревание бананов, нужно обернуть плодоножку в пищевую пленку. Есть важный нюанс: заворачивать следует не гроздь бананов вместе, а каждый банан по отдельности. Так останется меньше мест, из которых просачивается этилен. Можно дополнительно зафиксировать пленку скотчем.