Что делать, если оладьи внутри остались сырыми. Советы

Если оладьи не удалось сразу приготовить как следует, можно попытаться исправить ситуацию Фото: pixabay.com

Способ 1

Оладьи можно попытаться довести до готовности в сковороде. Важно дожаривать их на хорошо разогретой сковороде. Жарить нужно, переворачивая с одной стороны на другую.

Способ 2

Сырые внутри оладьи можно протушить под плотно закрытой крышкой сковородки на маленьком огне. Предварительно нужно разогреть на сковороде сливочное масло.

Способ 3

Довести до готовности оладьи можно в духовке. Для этого оладьи выкладываются слоями в форму, смазанную сливочным маслом. Заправляются оладьи сметаной. Форму нужно накрыть крышкой или фольгой и отправить в разогретую духовку.