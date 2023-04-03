Бульвар Шоубиз
 
03 апреля, 2023
 
Рецепты

Что делать, если оладьи внутри остались сырыми. Советы

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Если оладьи не удалось сразу приготовить как следует, можно попытаться исправить ситуацию
Если оладьи не удалось сразу приготовить как следует, можно попытаться исправить ситуацию
Фото: pixabay.com

В случае, если оладьи получились с обжаренной корочкой, но сырыми внутри, ситуацию можно спасти несколькими способами. О них рассказали на сайте ProstoWay

Способ 1

Оладьи можно попытаться довести до готовности в сковороде. Важно дожаривать их на хорошо разогретой сковороде. Жарить нужно, переворачивая с одной стороны на другую.

Способ 2

Сырые внутри оладьи можно протушить под плотно закрытой крышкой сковородки на маленьком огне. Предварительно нужно разогреть на сковороде сливочное масло.

Способ 3

Довести до готовности оладьи можно в духовке. Для этого оладьи выкладываются слоями в форму, смазанную сливочным маслом. Заправляются оладьи сметаной. Форму нужно накрыть крышкой или фольгой и отправить в разогретую духовку.

Теги: советы, оладьи, готовка
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